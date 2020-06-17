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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Genel İstanbul'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

İstanbul'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Corona virüsü pandemisinin kontrol altına alınmasıyla birlikte haziran ayının ilk günlerinde normalleşme süreci başlamıştı.  Normalleşme süreci kapsamında birçok şehirde önlemler hafifletilmişti ancak bazı tedbirler geri gelmeye başladı. Birçok kentte maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Peki 'da da yasak başladı mı? İstanbul'da maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne? Merak edilen tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Corona virüsü pandemisinin yavaş yavaş kontrol altına alınmaya başlamasının ardından, haziran ayının ilk günlerinde normalleşme süreci başlamıştı. Normalleşme süreci kapsamında birçok şehirde önlemler hafifletilmişti ancak bazı tedbirler geri gelmeye başladı. Daha önce 45 ilde başlayan "maskesiz sokağa çıkma yasağı", 'da da başladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açık alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiğini açıkladı.

MASKENİN MECBUR OLDUĞU ŞEHİRLER

Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, , Aydın, Balıkesir, , , Bolu, Burdur, , Denizli, Diyarbakır, , , Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, , , İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, , Kırklareli, Kocaeli, Konya, , , Mardin, , , Nevşehir, , Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, , Şırnak, Tunceli, , Yalova, , Bitlis

MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI KAÇ PARA?

Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.

  1. 17.06.2020
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