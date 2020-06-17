İstanbul'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Corona virüsü pandemisinin kontrol altına alınmasıyla birlikte haziran ayının ilk günlerinde normalleşme süreci başlamıştı. Normalleşme süreci kapsamında birçok şehirde önlemler hafifletilmişti ancak bazı tedbirler geri gelmeye başladı. Birçok kentte maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Peki İstanbul'da da yasak başladı mı? İstanbul'da maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne? Merak edilen tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açık alanlarda maske takma zorunluluğunun getirildiğini açıkladı.
MASKENİN MECBUR OLDUĞU ŞEHİRLER
Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis
MASKESİZ DIŞARI ÇIKMANIN CEZASI KAÇ PARA?
Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.
- 17.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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