Ösym'den açıklama! YKS giriş belgeleri erişime açıldı! YKS giriş belgesi görüntüleme - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
15 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Genel Ösym'den açıklama! YKS giriş belgeleri erişime açıldı!

'den açıklama! giriş belgeleri erişime açıldı! YKS görüntüleme

ÖSYM'den açıklama! YKS giriş belgeleri erişime açıldı! YKS giriş belgesi görüntüleme

Adayların sınavlara nerede gireceğinin belirlendiği erişime açıldı. tarafından yapılan paylaşım adaylarda heyecan yarattı.

'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Haziran 2020'de uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-) 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020'de uygulanacak 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

2020-YKS TYT ve 2. oturum AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra; YKS 3. oturum YDT için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

  1. 15.06.2020
  2. Güncelleme: 15.06.2020 15:14
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