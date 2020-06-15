ÖSYM'den açıklama! YKS giriş belgeleri erişime açıldı! YKS giriş belgesi görüntüleme
Adayların sınavlara nerede gireceğinin belirlendiği YKS giriş belgesi erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan paylaşım adaylarda heyecan yarattı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Haziran 2020'de uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020'de uygulanacak 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.
2020-YKS TYT ve 2. oturum AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra; YKS 3. oturum YDT için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/mTeQgBvh2N pic.twitter.com/yYe3zsckkh— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) June 15, 2020
- 15.06.2020
- Güncelleme: 15.06.2020 15:14
- Beşiktaş'ta transfer sürprizi! Gyasi Perşembe günü İstanbul'a geliyor
- Serena Williams'ın antrenörü konuştu! ABD Açık'a...
- Alex de Souza'dan Muslera'ya mesaj! "Kardeşim..."
- Ösym'den açıklama! YKS giriş belgeleri erişime açıldı! YKS giriş belgesi görüntüleme
- Iker Casillas federasyon başkanlığı adaylığını geri çekti!
- Resmen açıklandı! İşte Türkiye Kupası'nda şampiyonluk oranları
- Fenerbahçe transferde mutlu sona çok yaklaştı! Max Kruse yerine...
- İşte Muslera'nın sakatlığının dış basında yankıları!
- Galatasaray'a geçit vermeyen Tarık Çetin kim çıktı? Fenerbahçe...
- Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesi Kudus'a ilk teklif geldi!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
ÖSYM'den açıklama! YKS giriş belgeleri erişime açıldı! YKS giriş belgesi görüntüleme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.