Çin'de corona virüsü sebebiyle 10 mahalle karantina altına alındı! İkinci dalga... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
15 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Genel Çin'de ikinci dalga alarmı!

'de sebebiyle 10 mahalle karantina altına alındı! İkinci dalga...

Çin'de corona virüsü sebebiyle 10 mahalle karantina altına alındı! İkinci dalga...

Dünyayı etkisi altına alan (Covid-19) salgının başladığı ülke olan ’de korkulan oldu. Ülkede ikinci dalga yaşanıyor. Hükümet, başkent ’de 10 mahalleyi karantina altına aldığını açıkladı.

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan , tüm dünyaya yayılarak bugüne kadar 435 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 8 milyon insanın hastalanmasına neden oldu. Çin medyası son dakika olarak duyurduğu haberinde, ülkede ikinci dalganın yaşandığını duyurdu. Yetkililer, başkent 'de 10 mahalleyi, virüsün yayılmasını engellemek üzere karantina altına aldığı bildirildi.

ÇİN'DE 49 YENİ VAKANIN 36'SI PEKİN'DE

Çin'de son 24 saatte 49 vaka tespit edildi. Çin 'ndan yapılan açıklamada, 49 vakanın 39'unun Çin'den, 10'unun ise dışarıdan geldiği belirtildi. Vakalarının 36'sının ise başkent Pekin'den olduğu duyuruldu. Ülkede son verilere göre 83 bin 181 vakanın 78 bin 370'i iyileşti ve toplamca 4 bin 634 kişi virüsten yaşamını yitirdi.

  1. 15.06.2020
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