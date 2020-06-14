MSÜ sınavı bugün yapıldı! Sınav soru ve cevapları açıklandı! MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
14 Haziran 2020, Pazar
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MSÜ sınavı bugün yapıldı! Sınav soru ve cevapları açıklandı! MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınavı bugün yapıldı! Sınav soru ve cevapları açıklandı! MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınavına uzun süredir hazırlanan binlerce aday corona virüsü önlemleri alınarak sınava girdi. Türkiye'nin milli savunma kadrolarında yer alacak olan adayların belirleneceği sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi sınavının sonrasında gözler sınav sonuçlarına çevrildi. takvimine göre sınavın açıklanma tarihi belirlendi.

MSÜ SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Bugün binlerce adayın girdiği MSÜ sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u erişime açıldı.

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

  1. 14.06.2020
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