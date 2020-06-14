MSÜ sınavı bugün yapıldı! Sınav soru ve cevapları açıklandı! MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak?
MSÜ sınavına uzun süredir hazırlanan binlerce aday corona virüsü önlemleri alınarak sınava girdi. Türkiye'nin milli savunma kadrolarında yer alacak olan adayların belirleneceği sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi sınavının sonrasında gözler sınav sonuçlarına çevrildi. ÖSYM takvimine göre sınavın açıklanma tarihi belirlendi.
MSÜ SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI
Bugün binlerce adayın girdiği MSÜ sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u erişime açıldı.
ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.
- 14.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
MSÜ sınavı bugün yapıldı! Sınav soru ve cevapları açıklandı! MSÜ sınavı ne zaman açıklanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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