Survivor merakla beklenen ada konseyi gerçekleşti. Sevilen yarışma programını kaçıranlar kimin elendiğini merak ediyor. Peki, Survivor'da kim elendi? 9 Haziran adaya kim veda etti? SMS sıralaması ne?
Survivor'dan elenen yarışmacı ada konseyinde Yunus Emre oldu. Haftanın eleme adayları Kırmızı takımdan Barış Murat Yağcı oldu. Mavi takımdan ise Cemal Can oldu. Bu iki ismin yanına her iki takımdan 1'er kişi daha eklenecek ve toplamda 4 eleme adayı olacak. Öte yandan, Kırmızı takım yarışmacısı Elif, bireysel dokunulmazlığı kazandığı için bu hafta konseyde adı yazılamadı.
Mavi takımda haftanın en çok oy alan yarışmacısı açıklandı. Mavi takımın en çok oy alan yarışmacısı Cemal Can oldu. Böylelikle, Cemal Can'ın adaylığı düşmüş oldu. Mavi takımda en çok oy alan ikinci yarışmacı ise Nisa oldu. Cemal Can, eleme adayı olarak Yasin'i gösterdi. Nisa ise ikinci eleme adayı olarak Evrim'i söyledi.
Kırmızı takımda ise en çok oy alan yarışmacı Barış oldu. Cemal Can'ın ardından Barış'ın da adaylığı düşmüş oldu. Kırmızı takımda en çok oy alan ikinci yarışmacı ise Sercan oldu. Elif'in bireysel dokunulmazlığı bulunduğundan dolayı Berkan ve Yunus Emre otomatik olarak eleme adayları oldu.
- 10.06.2020
- Survivor'da kim elendi? 9 Haziran adaya kim veda etti? SMS sıralaması...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Survivor'da kim elendi? 9 Haziran adaya kim veda etti? SMS sıralaması... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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