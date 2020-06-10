Survivor'da kim elendi? 9 Haziran adaya kim veda etti? SMS sıralaması...

Survivor'dan elenen yarışmacı ada konseyinde Yunus Emre oldu. Haftanın eleme adayları Kırmızı takımdan Barış Murat Yağcı oldu. Mavi takımdan ise Cemal Can oldu. Bu iki ismin yanına her iki takımdan 1'er kişi daha eklenecek ve toplamda 4 eleme adayı olacak. Öte yandan, Kırmızı takım yarışmacısı Elif, bireysel dokunulmazlığı kazandığı için bu hafta konseyde adı yazılamadı.

Mavi takımda haftanın en çok oy alan yarışmacısı açıklandı. Mavi takımın en çok oy alan yarışmacısı Cemal Can oldu. Böylelikle, Cemal Can'ın adaylığı düşmüş oldu. Mavi takımda en çok oy alan ikinci yarışmacı ise Nisa oldu. Cemal Can, eleme adayı olarak Yasin'i gösterdi. Nisa ise ikinci eleme adayı olarak Evrim'i söyledi.

Kırmızı takımda ise en çok oy alan yarışmacı Barış oldu. Cemal Can'ın ardından Barış'ın da adaylığı düşmüş oldu. Kırmızı takımda en çok oy alan ikinci yarışmacı ise Sercan oldu. Elif'in bireysel dokunulmazlığı bulunduğundan dolayı Berkan ve Yunus Emre otomatik olarak eleme adayları oldu.