İzmir'de deprem mi oldu? İşte Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı son depremler... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Genel İzmir'de deprem mi oldu? İşte son depremler...

'de mi oldu? İşte son depremler...

İzmir'de deprem mi oldu? İşte son depremler...

Corona virüsüne karşı mücadele veren vatandaşları bir de korkusu sardı. Paylaşılan son verilere göre 'de 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. depremin önce Torbalı'da olduğunu duyurdu ancak revize edilen bilgi ile depremin Buca'da gerçekleştiğini açıkladı. Vatandaşlar "İzmir'de deprem mi oldu?", "Son depremler nerede oldu" gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte ayrıntılar...

Tüm dünyada olduğu gibi 'de de corona virüsü ile mücadele devam ederken, yaşanan doğal afetler vatandaşları korkutuyor. Geçtiğimiz haftalarda doğu illerinde meydana gelen depremlerin ardından bu kez de Türkiye'nin batısında korkutan bir sarsıntı yaşandı. 'de meydana gelen sonrası vatandaşlar, "Son depremleri" aratıyor.

'nden paylaşılan bilgilere göre İzmir'in Buca ilçesinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntının derinliği ise 8.7 km olarak ölçüldü. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadılar.

Son haftalarda birçok depreme sahne olan yine durmadı... Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'e bağlı Girit Adası'nda sabah saatlerinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu. Bu depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.

  1. 10.06.2020
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