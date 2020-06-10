Corona virüsüne karşı mücadele veren vatandaşları bir de deprem korkusu sardı. Paylaşılan son verilere göre İzmir'de 3.0 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin önce Torbalı'da olduğunu duyurdu ancak revize edilen bilgi ile depremin Buca'da gerçekleştiğini açıkladı. Vatandaşlar "İzmir'de deprem mi oldu?", "Son depremler nerede oldu" gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte ayrıntılar...
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de corona virüsü ile mücadele devam ederken, yaşanan doğal afetler vatandaşları korkutuyor. Geçtiğimiz haftalarda doğu illerinde meydana gelen depremlerin ardından bu kez de Türkiye'nin batısında korkutan bir sarsıntı yaşandı. İzmir'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar, "Son depremleri" aratıyor.
Kandilli Rasathanesi'nden paylaşılan bilgilere göre İzmir'in Buca ilçesinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntının derinliği ise 8.7 km olarak ölçüldü. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadılar.
Son haftalarda birçok depreme sahne olan Akdeniz yine durmadı... Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'e bağlı Girit Adası'nda sabah saatlerinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu. Bu depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.
- 10.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İzmir'de deprem mi oldu? İşte son depremler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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