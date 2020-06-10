İzmir'de deprem mi oldu? İşte son depremler...

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de corona virüsü ile mücadele devam ederken, yaşanan doğal afetler vatandaşları korkutuyor. Geçtiğimiz haftalarda doğu illerinde meydana gelen depremlerin ardından bu kez de Türkiye'nin batısında korkutan bir sarsıntı yaşandı. İzmir'de meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar, "Son depremleri" aratıyor.

Kandilli Rasathanesi'nden paylaşılan bilgilere göre İzmir'in Buca ilçesinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntının derinliği ise 8.7 km olarak ölçüldü. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşadılar.

Son haftalarda birçok depreme sahne olan Akdeniz yine durmadı... Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'e bağlı Girit Adası'nda sabah saatlerinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu. Bu depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü.