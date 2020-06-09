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09 Haziran 2020, Salı
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Haberler Genel Son dakika: İzmir'de korkutan deprem!

Son dakika: 'de korkutan !

Son dakika: İzmir'de korkutan deprem!

'in Menderes ilçesinde çevre ilçelerde de hissedilen bir meydana geldi. raporuna göre deprem şiddeti 3.8 olarak açıklandı.

Son dakika haberine göre, 'in Menderes ilçesinde 3.8 büyüklüğünde meydana geldi. Torbalı ve Gaziemir ilçelerinde de hissedildi.
'dan aktarılan bilgiye göre, İzmir'in Menderes ilçesinde saat 18:44'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.63 olarak duyuruldu.
  1. 09.06.2020
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