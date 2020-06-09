ÖSYM 2020 DGS sınav başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM takvimi DGS başvuru

DGS, ön lisans eğitimi alan öğrencilerin öğrenimlerini 4 yıllık lisansa tamamlamaları için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Corona virüsü önlemleri kapsamında ertelenen sınavlarla birlikte ÖSYM'nin takviminde de değişiklikler yaşandı.

2020 DGS BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM'nin yeni açıkladığı 2020 takvimine göre, DGS başvuruları 9 - 17 Haziran tarihleri arasında alınacak. DGS'nin geç başvuru tarihi 3 Temmuz olacak.

DGS NE ZAMAN?

2020 DGS, ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde adayların katılımı ile birlikte 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.