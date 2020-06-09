ÖSYM 2020 DGS sınav başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM takvimi DGS başvuru - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
09 Haziran 2020, Salı
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2020 sınav ne zaman? ÖSYM takvimi DGS başvuru

ÖSYM 2020 DGS sınav başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM takvimi DGS başvuru

İki yıllık önlisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencilerin eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına tamamlayabilmesi için sınavına girmesi gerekiyor. Corona virüsü salgını ile birlikte birçok sınavda ertelenme yaşandı. 'nin yeni takvimine göre DGS sınavı başvuru tarihleri ne?

, ön lisans eğitimi alan öğrencilerin öğrenimlerini 4 yıllık lisansa tamamlamaları için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. Corona virüsü önlemleri kapsamında ertelenen sınavlarla birlikte 'nin takviminde de değişiklikler yaşandı.

2020 DGS BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM'nin yeni açıkladığı 2020 takvimine göre, DGS başvuruları 9 - 17 Haziran tarihleri arasında alınacak. DGS'nin geç 3 Temmuz olacak.

DGS NE ZAMAN?

2020 DGS, ÖSYM'nin belirlediği sınav merkezlerinde adayların katılımı ile birlikte 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

  1. 09.06.2020
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