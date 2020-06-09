13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya sirayet eden corona virüsü salgını önlemleri kapsamında hafta sonları ve özel günlerde sokağa çıkma yasağı getiriliyordu. Geçtiğimiz hafta sonu Başkan Recep Tayyip Erdoğan sokağa çıkma yasağını kaldırmıştı. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
13-14 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla merak ediliyor ve araştırılan konular arasında bulunuyor. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından gözler hafta sonu kısıtlamalarına çevrildi.
KABİNE TOPLANTISINDA GÜNDEME GELECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz perşembe günü yapılması planlanan ancak ertelenen kabine toplantısına bugün başkanlık edecek. Başta 15 büyükşehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının görüşüleceği, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen kısıtlamaların ele alınacağı kabine toplantısı sonrası yasaklar hakkında açıklama yapılacak.
- 09.06.2020
- ÖSYM 2020 DGS sınav başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM takvimi DGS başvuru
- Uğurcan Çakır'dan flaş transfer açıklaması! "Önceliğim..."
- 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Tahir Karapınar kimdir? Kaç yaşında?
- Ayşegül Atik kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?
- Emre Bol: Galatasaray Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile anlaştıysa ligin seyrine şaibe karışmıştır
- F.Bahçe için sürpriz teknik direktör iddiası! "O isim gelirse kimse şaşırmasın"
- "Fenerbahçe'nin bu sezon tek hedefi Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek"
- Volkan Demir: Caner Erkin ve Gökhan Gönül Beşiktaş'ta kalmak için şartları zorlar
- Flaş Vedat Muriqi sözleri! "O teklif gelmezse Fenerbahçe satmaz"
- Fenerbahçe'nin kötü gün dostları! 2 yıldız 'Feda' dedi ve...
- Fatih Terim'den şampiyonluk reçetesi! Ayrılık, transfer, görüşme...
- Galatasaray'a Mbaye Diagne müjdesi! İngiltere'den flaş talip
- Fenerbahçe'de Max Kruse krizi! Sakatlığı...
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Muriqi Kayserispor karşısında oynayacak mı? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.