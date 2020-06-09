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09 Haziran 2020, Salı
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Haberler Genel 13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı?

var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya sirayet eden salgını önlemleri kapsamında hafta sonları ve özel günlerde sokağa çıkma yasağı getiriliyordu. Geçtiğimiz hafta sonu Başkan sokağa çıkma yasağını kaldırmıştı. Peki, hafta sonu olacak mı?

'da var mı sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla merak ediliyor ve araştırılan konular arasında bulunuyor. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından gözler hafta sonu kısıtlamalarına çevrildi.

KABİNE TOPLANTISINDA GÜNDEME GELECEK

Başkan , geçtiğimiz perşembe günü yapılması planlanan ancak ertelenen kabine toplantısına bugün başkanlık edecek. Başta 15 büyükşehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının görüşüleceği, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen kısıtlamaların ele alınacağı kabine toplantısı sonrası yasaklar hakkında açıklama yapılacak.

  1. 09.06.2020
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