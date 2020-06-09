13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

13-14 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı sorusu vatandaşlar tarafından sıklıkla merak ediliyor ve araştırılan konular arasında bulunuyor. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından gözler hafta sonu kısıtlamalarına çevrildi.

KABİNE TOPLANTISINDA GÜNDEME GELECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz perşembe günü yapılması planlanan ancak ertelenen kabine toplantısına bugün başkanlık edecek. Başta 15 büyükşehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının görüşüleceği, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen kısıtlamaların ele alınacağı kabine toplantısı sonrası yasaklar hakkında açıklama yapılacak.