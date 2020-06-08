Konut kredisine aylık ödeme ne kadar? Taşıt kredisinde aylık ödeme ve faiz ne kadar? 2020 konut kredi hesaplama!
1 Haziran tarihinde kamu bankaları tarafından açıklanan ve tarihin en uygun kredi faiz oranlarının bulunduğu paket hakkında en merak edilen konulardan biri geri ödeme miktarı ve aylık taksit miktarı oldu. Peki, konut kredisine aylık ödeme ne kadar? Taşıt kredisinde aylık ödeme ve faiz ne kadar?
Kamu bankaları konuttan taşıta, mobilyadan tatile tarihi fırsat yaratan yeni kredi paketleri hazırladı. Paket, orta gelir grubunun ev sahibi olmasına destek olacak olan ucuz konut kredisinden, yerli otomobil alımına sunuldu.
KONUT KREDİSİNE AYLIK ÖDEME NE KADAR?
Sıfır konut için 200 bin TL kredi çekenler, 15 yıl vade için ilk 1 yılı geri ödemesiz seçeneği kullandıklarında, kalan 14 yıl boyunca aylık yüzde 0.64'ten 1.946,47 TL ödeme yapacaklar. 200 bin TL kredi için 15 yılın sonunda toplam ödenecek tutar ise 337.417,41 TL olacak. İkinci el konutta aylık yüzde 0.74'ten 2.083,87 TL ödeme yapacaklar. 200 bin TL kredi için 15 yılın sonunda toplam ödenecek tutar ise 350.090,21 TL olacak.
TAŞIT KREDİSİNDE AYLIK ÖDEME NE KADAR?
Sıfır araç kredisi için 50 bin TL kredi çekenler, ilk 6 ayı ödemesiz 54 ay kredi tercihinde bulunurlarsa, yüzde 0.49 faizle 48 ay boyunca aylık 1.198,61 TL ödeyecekler. 50 bin TL kredi için geri ödeme tutarı 57.533,36 TL olacak.
Sıfır ticari araç için 50 bin TL kredi çekenler, ilk 6 ayı ödemesiz 54 ay kredi tercihinde bulunurlarsa, yüzde 0.69 faizle 48 ay boyunca aylık 1.266,59 TL ödeyecekler. 50 bin TL kredi için geri ödeme tutarı 60.796,46 TL olacak.
- 08.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Konut kredisine aylık ödeme ne kadar? Taşıt kredisinde aylık ödeme ve faiz ne kadar? 2020 konut kredi hesaplama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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