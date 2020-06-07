Son dakika haberleri... 'Corona virüsü' ilacı deyip kameralar önünde içmişti! Vakalar artıyor - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
07 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Genel 'Corona' ilacı deyip kameralar önünde içmişti! Vakalar artıyor

Son dakika haberleri... 'Corona virüsü' ilacı deyip kameralar önünde içmişti! Vakalar artıyor

Son dakika haberleri... 'Corona virüsü' ilacı deyip kameralar önünde içmişti! Vakalar artıyor

'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgınının yayılımında Asya ve Avrupa kıtalarında yavaşlama gözlenirken, Amerika ve kıtalarında ise virüs artma eğiliminde. Geçtiğimiz günlerde Doğu Afrika ülkesi Madagaskar'da cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, corona virüsüna karşı ilaç geliştirdiklerini söyleyip kameralar önünde içmişti. Ülkedeki vaka sayısı 1000'i geçti. | Son dakika haberleri

Corona virüsü salgını, Asya ve Avrupa'daki etkin günlerin ardından şimdi de ve Amerika kıtalarında zirve yaptı. Doğu Afrika'daki ada ülkesi Madagaskar'da, yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 1000'i aştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Covid-19 vaka sayısının 51 kişi artarak 1026'ya ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, Covid-19 nedeniyle toplam 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 212 kişinin iyileştiği belirtildi.

Covid-19'a karşı "" isimli bitkisel ilaç geliştirdiğini duyuran Madagaskar, Afrika ülkeleri Komorlar Birliği, Senegal, Çad, , Gambiya, Gine Bissau, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Tanzanya ve Nijer'den sonra Karayipler'deki Haiti'ye de bu ilaçtan göndermişti.

KAMERALAR ÖNÜNDE İÇMİŞTİ

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmiş, Cumhurbaşkanı Rajoelina, bitkisel ilacı 20 Nisan'da canlı yayında içerek tanıtmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Covid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina da DSÖ'nün ilaca Avrupa değil Afrika kaynaklı olduğu için bu kadar şüpheci yaklaştığı eleştirisinde bulunmuştu.

  1. 07.06.2020
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