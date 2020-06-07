Son dakika haberleri... 'Corona virüsü' ilacı deyip kameralar önünde içmişti! Vakalar artıyor
Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgınının yayılımında Asya ve Avrupa kıtalarında yavaşlama gözlenirken, Amerika ve Afrika kıtalarında ise virüs artma eğiliminde. Geçtiğimiz günlerde Doğu Afrika ülkesi Madagaskar'da cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, corona virüsüna karşı ilaç geliştirdiklerini söyleyip kameralar önünde içmişti. Ülkedeki vaka sayısı 1000'i geçti. | Son dakika haberleri
Corona virüsü salgını, Asya ve Avrupa'daki etkin günlerin ardından şimdi de Afrika ve Amerika kıtalarında zirve yaptı. Doğu Afrika'daki ada ülkesi Madagaskar'da, yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 1000'i aştı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Covid-19 vaka sayısının 51 kişi artarak 1026'ya ulaştığı bildirildi.
Açıklamada, Covid-19 nedeniyle toplam 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 212 kişinin iyileştiği belirtildi.
Covid-19'a karşı "Covid Organics" isimli bitkisel ilaç geliştirdiğini duyuran Madagaskar, Afrika ülkeleri Komorlar Birliği, Senegal, Çad, Nijerya, Gambiya, Gine Bissau, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Tanzanya ve Nijer'den sonra Karayipler'deki Haiti'ye de bu ilaçtan göndermişti.
KAMERALAR ÖNÜNDE İÇMİŞTİ
Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmiş, Cumhurbaşkanı Rajoelina, bitkisel ilacı 20 Nisan'da canlı yayında içerek tanıtmıştı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Covid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair kanıt bulunmadığını açıklamıştı.
Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajoelina da DSÖ'nün ilaca Avrupa değil Afrika kaynaklı olduğu için bu kadar şüpheci yaklaştığı eleştirisinde bulunmuştu.
- 07.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika haberleri... 'Corona virüsü' ilacı deyip kameralar önünde içmişti! Vakalar artıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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