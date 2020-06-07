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07 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Genel Karate Kid ATV'de! Karate Kid filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

'de! Karate Kid filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Karate Kid ATV'de! Karate Kid filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Aksiyon sevenler ekran başına! bu akşam televizyonda yayınlanacak. Sinemaseverler merakla film hakkında bilgiler araştırıyor. Peki, Karate Kid 'de! Karate Kid filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Bu akşam televizyonda yayınlanacak olan filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Film hakkında birçok araştırma yapılıyor.

KARATE KID FİLMİNİN KONUSU NE?

On iki yaşındaki Dre Parker, yaşadığı Detroit'te mutlu bir hayat sürmekteyken, annesinin işleri nedeniyle 'e taşınmak zorunda kalır. Çin'deki yaşama uyum sağlayan Dre, sınıf arkadaşı Mei Ying'e aşık olur. Aslında birbirlerine karşı hissettikleri karşılıklıdır ama aradaki kültürel farklılık bu dostluğu zora sokar. Bu da yetmezmiş gibi, okulun karate yıldızı Chang belalısı haline gelir. Dre, bir Kung Fu ustası olan 'la tanışır ve iyi bir dövüşçü olmak için onun yardımını ister. Bay Han ise bu sporun dövüş ve şiddet için değil, olgunluk ve kontrol için kullanıldığını gösterecektir.

KARATE KID FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Birçok ünlü ismin yer aldığı filmde, Jaden Smith, , Taraji P. Henson, Wenwen Han gibi isimler oynuyor. Filmin yönetmen koltuğunda Harald Zwart yer alıyor.

KARATE KID FİLMİ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Karate Kid filmi bu akşam saat 21:50'da 'de yayınlanacak.

  1. 07.06.2020
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