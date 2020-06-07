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07 Haziran 2020, Pazar
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hangi kan gruplarında daha riskli?

Corona virüsü hangi kan gruplarında daha riskli?

1610 hastanın kan örnekleri üzerinden yapılan bir araştırma çok şaşırttı. ve 'dan hastalarının kan örnekleri kullanılarak bir araştırma yapıldı. Araştırma sonucunda belirli kan gruplarına sahip kişilerin corona virüsü konusunda daha riskli olduğu belirtildi. Peki, hangi daha riskli?

ve Norveç'te kan örnekleri üzerinden yapılan bir araştırma sonucuna göre, bazı kan gruplarına sahip kişilerin corona virüsüne yakalanma riskinin daha yüksek.

HANGİ KAN GRUBU DAHA RİSKLİ?

Araştırmaya göre, A kan grubundan kişilerin corona virüsüne yakalanma ihtimali daha yüksek. ve 'dan 1610 hastasının kan örnekleri üzerinden yapılan araştırmada insan genomunda iki noktanın Covid-19'da solunum riskiyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Bu noktalardan birinin de, kan grubunu belirleyen gen olduğu ortaya çıkarıldı. A kan grubundaki kişiler, 0 kan grubundaki kişilere göre yüzde 50 daha fazla oksijene ihtiyaç duyuyor. 0 kan grubundaki kişiler ise oksijene daha az ihtiyaç duyuyor. Araştırma henüz hakem incelemesinden geçmedi. Ancak daha önceden ABD ve Çin'de yapılan araştırmalarda da, A kan grubuna sahip kişilerin virüsten daha çok, 0 kan grubunun ise daha az etkilendiği tespit edilmişti.

  1. 07.06.2020
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