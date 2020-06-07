Corona virüsü hangi kan gruplarında daha riskli?
1610 hastanın kan örnekleri üzerinden yapılan bir araştırma çok şaşırttı. İtalya ve İspanya'dan corona virüsü hastalarının kan örnekleri kullanılarak bir araştırma yapıldı. Araştırma sonucunda belirli kan gruplarına sahip kişilerin corona virüsü konusunda daha riskli olduğu belirtildi. Peki, hangi kan grubu daha riskli?
Almanya ve Norveç'te kan örnekleri üzerinden yapılan bir araştırma sonucuna göre, bazı kan gruplarına sahip kişilerin corona virüsüne yakalanma riskinin daha yüksek.
HANGİ KAN GRUBU DAHA RİSKLİ?
Araştırmaya göre, A kan grubundan kişilerin corona virüsüne yakalanma ihtimali daha yüksek. İtalya ve İspanya'dan 1610 corona virüsü hastasının kan örnekleri üzerinden yapılan araştırmada insan genomunda iki noktanın Covid-19'da solunum riskiyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Bu noktalardan birinin de, kan grubunu belirleyen gen olduğu ortaya çıkarıldı. A kan grubundaki kişiler, 0 kan grubundaki kişilere göre yüzde 50 daha fazla oksijene ihtiyaç duyuyor. 0 kan grubundaki kişiler ise oksijene daha az ihtiyaç duyuyor. Araştırma henüz hakem incelemesinden geçmedi. Ancak daha önceden ABD ve Çin'de yapılan araştırmalarda da, A kan grubuna sahip kişilerin virüsten daha çok, 0 kan grubunun ise daha az etkilendiği tespit edilmişti.
- 07.06.2020
- FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina: O kural geçici
- Trabzonspor yönetiminden moral yemeği!
- Nagatomo'nun yeni adresi belli oldu! İşte yerine gelecek isim
- Fenerbahçe ve Galatasaray'dan milli yıldız için transfer atağı! İtalya'da...
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin soluna 25 milyon euroluk dünya yıldızı!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Corona virüsü hangi kan gruplarında daha riskli? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.