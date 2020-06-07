Bakan Berat Albayrak Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'na özel paylaşım yaptı!

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türk edebiyatına öncülük eden ve davalarını sanatla yoğuran iki usta edebiyatçımız Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu ölümlerinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.

Türk edebiyatına öncülük eden ve davalarını sanatla yoğuran iki usta edebiyatçımız Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu ölümlerinin yıl dönümünde saygı ve rahmetle yad ediyorum. pic.twitter.com/JPlFXqx77Y — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 7, 2020

ABDURRAHİM KARAKOÇ KİMDİR?

1932 yılının Nisan ayında Kahramanmaraş'ın, Ekinözü ilçesinde dünyaya geldi. Dedesi, babası ve kardeşleri de şair olduğu için küçük yaşlarda şiire merak sardı. İlk yazdığı şiirleri iki kitap olacak hacimdeyken beğenmeyip yaktı ve 1958 yılından itibaren yazdıklarını 'Hasan'a Mektuplar' ismi altında 1964 yılında yayımlandı. 1958 yılında bulunduğu kasabada belediye mesul muhasibi olarak memuriyete girdi. 1981 yılının mart ayında emekli oldu. 1985 yılında gazetecilik yapmaya başladı.

2012 yılında ciğerlerindeki enfeksiyon nedeniyle bir süre Konya'da tedavi gören Karakoç'un, vefat ettiğine dair 24 Nisan 2012 tarihinde Radikal gazetesinde asılsız haberler yayımlandı, bu esnada dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, sanatçıyı tedavi gördüğü hastanede 25 Nisan 2012 günü ziyaret etti.

Karakoç, 7 Haziran 2012 tarihinde, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde yoğun bakımdayken hayatını kaybetti. Ankara-Keçiören'deki Bağlum semt kabristanına defnedildi.

CAHİT ZARİFOĞLU KİMDİR?

Abdurrahman Cahit Zarifoğlu (1 Temmuz 1940, Ankara - 7 Haziran 1987,İstanbul) Türk şair ve yazardır. Çocukluğu Siverek, Maraş ve Ankara'da geçmiştir. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatını bitirdi. Diriliş dergisinde şiirleri yayımlanmıştır. Arvasilerden, Seyyid Kasım Arvasi'nin kızı Berat Hanım'la evlenmiş ve bu evlilikten üç kız, bir erkek evladı olmuştur. Nikâhında şahitliğini Necip Fazıl Kısakürek yapmıştır. 1973 yılında Sarıkamış'ta vatani hizmetine başlamış, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış ve 1975 yılında askerliğini tamamlamıştır. 1976 yılında Mavera dergisinin kuruluş çalışmalarında yer almıştır. 7 Haziran 1987 tarihinde akciğer kanseri hastalığından İstanbul'da vefat etmiştir. Kabri Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Küplüce Mezarlığı'nda ve kayınpederi olan Kasım Arvasi ile yan yanadır. Her sene 7 Haziran'da sevenleri tarafından mezarı başında anılır.