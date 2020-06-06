Son dakika haberleri... Hafta sonu yasak var mı? 6 7 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı mı?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de görülen corona virüsünün, alınan başarılı önlemlerin ardından yayılma hızında yavaşlama görüldü. 1 Haziran itibarıyla normalleşme dönemine giren ülkemizde, bir süredir sadece hafta sonlarını ve bazı büyük şehirleri kapsamak kaydıyla sokağa çıkma yasağı ilan ediliyordu. Vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağını merak ediyordu. Bu soru yanıt buldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile daha önce 15 ili kapsayacak şekilde ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırdığını duyurdu.

Yani, 6 Haziran Cumartesi ve 7 Haziran Pazar günleri hiçbir şehirde sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak ancak uzmanlar her zaman yaptıkları uyarıları yineleyerek sosyal mesafeye uyulması ve mutlaka maske takılması konusunda bilgilendirmede bulundular.