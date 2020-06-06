Son dakika haberleri... Hafta sonu yasak var mı? 6 7 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı mı? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Genel Son dakika haberleri... 6-7 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı mı?

Son dakika haberleri... Hafta sonu yasak var mı? 6 7 'da sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı mı?

Son dakika haberleri... Hafta sonu yasak var mı? 6 7 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı mı?

Corona virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında 'de, bir süredir sadece hafta sonu ve belirli şehirlerde olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması ilan ediliyordu. 1 itibarıyla başlayan normalleşme dönemi sonrası da bu yasağın devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. Başkan yaptığı açıklama ile 15 il için ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararını iptal ettiğini duyurdu. Vatandaşlar, "Hafta sonu yasak var mı?" diye merak ediyordu. "6 7 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması var mı?" sorusu da yanıt bulmuş oldu... Son dakika haberleri

Tüm dünyada olduğu gibi 'de de görülen corona virüsünün, alınan başarılı önlemlerin ardından yayılma hızında yavaşlama görüldü. 1 itibarıyla normalleşme dönemine giren ülkemizde, bir süredir sadece hafta sonlarını ve bazı büyük şehirleri kapsamak kaydıyla sokağa çıkma yasağı ilan ediliyordu. Vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağını merak ediyordu. Bu soru yanıt buldu.

Başkan , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile daha önce 15 ili kapsayacak şekilde ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırdığını duyurdu.

Yani, 6 Haziran Cumartesi ve 7 Haziran Pazar günleri hiçbir şehirde sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak ancak uzmanlar her zaman yaptıkları uyarıları yineleyerek sosyal mesafeye uyulması ve mutlaka maske takılması konusunda bilgilendirmede bulundular.

  1. 06.06.2020
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