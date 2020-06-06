Son dakika haberleri... Hafta sonu yasak var mı? 6 7 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı mı?
Corona virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye'de, bir süredir sadece hafta sonu ve belirli şehirlerde olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması ilan ediliyordu. 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme dönemi sonrası da bu yasağın devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklama ile 15 il için ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararını iptal ettiğini duyurdu. Vatandaşlar, "Hafta sonu yasak var mı?" diye merak ediyordu. "6 7 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması var mı?" sorusu da yanıt bulmuş oldu... Son dakika haberleri
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de görülen corona virüsünün, alınan başarılı önlemlerin ardından yayılma hızında yavaşlama görüldü. 1 Haziran itibarıyla normalleşme dönemine giren ülkemizde, bir süredir sadece hafta sonlarını ve bazı büyük şehirleri kapsamak kaydıyla sokağa çıkma yasağı ilan ediliyordu. Vatandaşlar bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağını merak ediyordu. Bu soru yanıt buldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile daha önce 15 ili kapsayacak şekilde ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırdığını duyurdu.
Yani, 6 Haziran Cumartesi ve 7 Haziran Pazar günleri hiçbir şehirde sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak ancak uzmanlar her zaman yaptıkları uyarıları yineleyerek sosyal mesafeye uyulması ve mutlaka maske takılması konusunda bilgilendirmede bulundular.
- 06.06.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika haberleri... Hafta sonu yasak var mı? 6 7 Haziran'da sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.