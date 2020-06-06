Malatya Pütürge'de deprem! Kandilli Rasathanesi 5.3 olarak duyurdu... Son dakika haberleri

Son günlerde artan depremlere bir yenisi daha eklendi. Dün akşam saatlerinde Malatya'nın Pütürge ilçesinde korkutan bir sarsıntı yaşandı. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre deprem TSİ 21.06'da meydana geldi ve büyüklüğü 5.3 olarak ölçüldü. Depremin derinliğinin ise 4.6 km olduğu ifde edildi.

Bu sarsıntı, Malatya başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Özellikle Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşayanlar, deprem sonrası evlerinden çıkarlarken büyük panik yaşadıkları gözlendi.

Pütürge merkezli deprem Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de de hissedildi. Malatya'ya bağlı Pütürge ilçesindeki bazı binalarda hasar oluştuğu belirtildi. Çayköy Mahallesi'nde yaşayanlar depremde korku dolu anlar yaşadıklarını, depremle birlikte evlerinde derin çatlaklar olduğunu, sarsıntıyla hemen dışarıya kaçtıklarını söyledi. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.