Malatya Pütürge'de deprem! Kandilli Rasathanesi 5.3 olarak duyurdu... Son dakika haberleri - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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Pütürge'de ! 5.3 olarak duyurdu... Son dakika haberleri

Malatya Pütürge'de deprem! Kandilli Rasathanesi 5.3 olarak duyurdu... Son dakika haberleri

Corona virüsü ile mücadele eden dünya, bir yandan da doğal afetlere karşı korunmaya çalışıyor. Son dönemlerde artan depremlere bir yenisi daha eklendi. 'nden paylaşılan bilgilere göre 'nın Pütürge ilçesinde 5.3 büyüklüğünde korkutan bir sarsıntı meydana geldi. Vatandaşlar sonrası büyük panik yaşadı. Son dakika deprem haberleri...

Son günlerde artan depremlere bir yenisi daha eklendi. Dün akşam saatlerinde 'nın Pütürge ilçesinde korkutan bir sarsıntı yaşandı. tarafından açıklanan verilere göre TSİ 21.06'da meydana geldi ve büyüklüğü 5.3 olarak ölçüldü. Depremin derinliğinin ise 4.6 km olduğu ifde edildi.

Bu sarsıntı, Malatya başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Özellikle Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşayanlar, deprem sonrası evlerinden çıkarlarken büyük panik yaşadıkları gözlendi.

Pütürge merkezli deprem Malatya, , , , ve 'de de hissedildi. Malatya'ya bağlı Pütürge ilçesindeki bazı binalarda hasar oluştuğu belirtildi. Çayköy Mahallesi'nde yaşayanlar depremde korku dolu anlar yaşadıklarını, depremle birlikte evlerinde derin çatlaklar olduğunu, sarsıntıyla hemen dışarıya kaçtıklarını söyledi. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

  1. 06.06.2020
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