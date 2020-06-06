Malatya Pütürge'de deprem! Kandilli Rasathanesi 5.3 olarak duyurdu... Son dakika haberleri
Corona virüsü ile mücadele eden dünya, bir yandan da doğal afetlere karşı korunmaya çalışıyor. Son dönemlerde artan depremlere bir yenisi daha eklendi. Kandilli Rasathanesi'nden paylaşılan bilgilere göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.3 büyüklüğünde korkutan bir sarsıntı meydana geldi. Vatandaşlar deprem sonrası büyük panik yaşadı. Son dakika deprem haberleri...
Son günlerde artan depremlere bir yenisi daha eklendi. Dün akşam saatlerinde Malatya'nın Pütürge ilçesinde korkutan bir sarsıntı yaşandı. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre deprem TSİ 21.06'da meydana geldi ve büyüklüğü 5.3 olarak ölçüldü. Depremin derinliğinin ise 4.6 km olduğu ifde edildi.
Bu sarsıntı, Malatya başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Özellikle Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşayanlar, deprem sonrası evlerinden çıkarlarken büyük panik yaşadıkları gözlendi.
Pütürge merkezli deprem Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de de hissedildi. Malatya'ya bağlı Pütürge ilçesindeki bazı binalarda hasar oluştuğu belirtildi. Çayköy Mahallesi'nde yaşayanlar depremde korku dolu anlar yaşadıklarını, depremle birlikte evlerinde derin çatlaklar olduğunu, sarsıntıyla hemen dışarıya kaçtıklarını söyledi. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
- 06.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Malatya Pütürge'de deprem! Kandilli Rasathanesi 5.3 olarak duyurdu... Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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