Dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 6 milyon 900 bini aştı
Corona virüsü salgını Çin'de ortaya çıkarak neredeyse tüm dünyaya sirayet etti. Bilim insanlarının aşı ve ilaç bulabilmek için çalışmalarını sürdürdüğü bu salgın tüm dünyada 6 milyon 900 bin kişiye bulaştı.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 6 milyon 902 bin 338'e ulaştı.
Yeni tip corona virüsü vakası en fazla ABD'de görüldü, bu ülkede 1 milyon 971 bin 54 kişi Covid-19'a yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Brezilya (649 bin 514), Rusya (458 bin 689), İspanya (288 bin 58), İngiltere (284 bin 868), Hindistan (240 bin 932), İtalya (234 bin 531), Peru (187 bin 400), Almanya (185 bin 414) ve İran (169 bin 425) oldu.
Türkiye'deki vaka sayısı 168 bin 340'a ulaştı.
Vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:
"Fransa (153 bin 55), Şili (122 bin 499), Meksika (110 bin 26), Suudi Arabistan (98 bin 869), Kanada (94 bin 790), Pakistan (93 bin 983), Çin (83 bin 30), Katar (67 bin 195), Bangladeş (63 bin 26) ve Belçika (59 bin 72)."
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 399 bin 286 kişi hayatını kaybetti.
Virüse yakalanan 3 milyon 378 bin 10 kişi iyileşirken, halen 3 milyon 119 bin 758 kişi tedavi görüyor.
- 06.06.2020
- Güncelleme: 06.06.2020 20:55
- Dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı 6 milyon 900 bini aştı
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