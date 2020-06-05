Milli Eğitim Bakanlığı çocuklara özel yıkanabilen maske üretti!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını önlemleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Olgunlaşma Enstitüleri'nde çocuklara özel yıkanabilen maske üretti.
Türkiye'de çeşitli illerdeki 24 Olgunlaşma Enstitüsü'nde çocuklar için özel üretilen maskeler, kullanıma hazır hale getirildi. Özel tasarıma sahip maskeler, bugünden itibaren Olgunlaşma Enstitüsü'nün internet sitesinde ve PTT AVM'de satışa sunuldu. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük, corona virüsü salgını sürecinde sağlık ve emniyet personeli için 15 Mart'tan bu güne kadar 24 milyon cerrahi maske ürettiklerini söyledi.
Büyük, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, Türkiye'deki 24 Olgunlaşma Enstitüsü'nden bu kez çocuklar için özel tasarlanmış maske üretilmesini istemesi üzerine çalışmalara başlandığını belirterek, "Arkadaşlarımızla görüştük ve tüm Olgunlaşma Enstitülerimizden bize çocuk maskesi tasarımları geldi. Buna niye ihtiyaç duyduk, maske artık yaşamımızın bir parçası haline geldi" dedi.
"YIKANABİLEN MASKELER"
Büyük, çocukların da büyükler gibi maske takma konusunda dayanıklı olmadıklarını belirterek, "Bu yüzden onların severek, isteyerek takabilecekleri, yıkanabilme özelliği olan maskeleri tasarladık. Bu bakımdan enstitülerimiz çocuklarımızın cinsiyet, yaş ve gözlük kullanma durumlarına göre maskeler tasarladı. Artık bugünden itibaren Olgunlaşma Enstitüsü'nün internet sitesinde ve PTT AVM'de vatandaşlarımız bu maskelere ulaşma imkanı elde edebilecek" diye konuştu. Çocuklara özel üretilen maskeler için yoğun talep oluştuğuna dikkat çeken Büyük, "Olgunlaşma Enstitülüleri'nin bulunduğu illerdeki müdürlerimiz bize yoğun bir talep geldiğini söylediler. Hatta yurt dışından da talepler geldi. Okul öncesi çocuklarımızdan 12 yaşına kadar olan çocuklarımız için bu maskeleri üretiyoruz" ifadesini kullandı.
- 05.06.2020
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