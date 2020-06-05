Hindistan'da şok eden olay! Kestane fişeği yerleştirilen ananası yiyen fil öldü! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
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'da şok eden olay! Kestane fişeği yerleştirilen ananası yiyen öldü!

Hindistan'da şok eden olay! Kestane fişeği yerleştirilen ananası yiyen fil öldü!

'ın güneyindeki Kerala eyaletinde hamile bir filin kimliği belirsiz kişilerce içine kestane fişeği yerleştirilen ananası yemesinin ardından ölmesi ülke genelinde tepkiye neden oldu.

NDTV kanalında yer alan habere göre, aralarında gazeteci, yazar, sporcu, iş adamı ve siyasetçilerin bulunduğu çok sayıda kişi, filin "vahşice" öldürülmesine tepki gösterdi.

Kerala eyaleti Başbakanı Pinarayi Vijayan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayı "üzücü" olarak nitelendirerek, adaletin galip geleceğini belirtti.

"Tata Sons" şirketinin Başkanı iş insanı Ratan Naval Tata, hesabından, duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Çok sayıda kullanıcı, ve yavrusuna ilişkin hazırlanan görselleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak, hayvanın bu şekilde katledilmesine tepki gösterdi.

Öte yandan polis, konuyla ilgili devam eden soruşturmada 3 şüphelinin tespit edildiğini belirtti.

Geçen hafta, Palakkad bölgesindeki Sessiz Vadi Milli Parkı'nda yaşayan 15 yaşındaki hamile fil, yakındaki bir köye giderek burada kimliği belirlenemeyen kişilerce hazırlanan kestane fişeği yerleştirilmiş ananası yemişti.

Filin ağzında patlayan meyve, 2 aylık hamile hayvanın acı çekerek günlerce yürümesine ve 27 Mayıs'ta bir nehirde ölmesine yol açmıştı.

Yetkililer, bölge halkının, mahsullerini ayı ve domuz gibi vahşi hayvanlardan korumak için bu tür tuzaklar kurduklarını belirtmişti.

  1. 05.06.2020
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