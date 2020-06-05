Ay tutulması ne zaman ve saat kaçta? Ay tutulması nereden izlenebilir? Ay tutulmasının burçlara etkisi... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
05 Haziran 2020, Cuma
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tutulması ne zaman ve saat kaçta? Ay tutulması nereden izlenebilir? Ay tutulmasının burçlara etkisi...

Ay tutulması ne zaman ve saat kaçta? Ay tutulması nereden izlenebilir? Ay tutulmasının burçlara etkisi...

Yılda 4 kez gerçekleşen tutulması, birçok kişi için araştırma konusu oldu. Bugün gerçekleşecek doğa olayının astrolojik alanda burçlara etkisi de merak ediliyor. Geçtişten günümüze büyük ilgi gören Ay ve tutulmaları gibi olaylar hesaba katılarak burçalaırn üzerindeki etkilerine dair yorumlar yapılabiliyor. Peki, Ay tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? Ay tutulması izlenebilecek mi? Ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkileri neler? İşte detaylar...

Astrolojiyi yakından takip edenler, bugün gerçekleşecek tutulmasını merakla bekliyor. Burçlar üzerinde etkileri olduğu ifade edilen tutulmanın saat kaçta başlayacağı da en çok aratılan sorulardan. 5 Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek ve nereden izlenecek? İşte yanıtları...

AY TUTULMASI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Ay tutulması için geri sayım başladı. 5 Haziran Cuma akşamı saat 21:26'da Burcunun 15 derecesinde "Ay Tutulması" gerçekleşecek. Ay Tutulmaları, Turbo Dolunay'ın çok daha güçlüsüdür yani bitiş enerjisini yenisinin başlama enerjisini gösterir. Tutulmaların etkisi, artı eksi beş gün gibi kendisini göstermeye başlar.

AY TUTULMASI EN FAZLA HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?

Ay tutulmasının üzerinde en fazla etki bırakması beklenen burçlar şöyle: , , Yay,

AY TUTULMASI NEREDEN İZLENEBİLİR?

Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir. Ay'a karşı olan yüzeyine çarpan ışınları Dünya'nın atmosferi tarafından kırıldığı için sırasında Ay, tamamen kaybolmaz.

  1. 05.06.2020
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