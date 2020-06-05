Ay tutulması ne zaman ve saat kaçta? Ay tutulması nereden izlenebilir? Ay tutulmasının burçlara etkisi...
Yılda 4 kez gerçekleşen Ay tutulması, birçok kişi için araştırma konusu oldu. Bugün gerçekleşecek doğa olayının astrolojik alanda burçlara etkisi de merak ediliyor. Geçtişten günümüze büyük ilgi gören Ay ve Güneş tutulmaları gibi olaylar hesaba katılarak burçalaırn üzerindeki etkilerine dair yorumlar yapılabiliyor. Peki, Ay tutulması ne zaman ve saat kaçta gerçekleşecek? Ay tutulması izlenebilecek mi? Ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkileri neler? İşte detaylar...
Astrolojiyi yakından takip edenler, bugün gerçekleşecek Ay tutulmasını merakla bekliyor. Burçlar üzerinde etkileri olduğu ifade edilen tutulmanın saat kaçta başlayacağı da en çok aratılan sorulardan. 5 Haziran Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek ve nereden izlenecek? İşte yanıtları...
AY TUTULMASI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Ay tutulması için geri sayım başladı. 5 Haziran Cuma akşamı saat 21:26'da Yay Burcunun 15 derecesinde "Ay Tutulması" gerçekleşecek. Ay Tutulmaları, Turbo Dolunay'ın çok daha güçlüsüdür yani bitiş enerjisini yenisinin başlama enerjisini gösterir. Tutulmaların etkisi, artı eksi beş gün gibi kendisini göstermeye başlar.
AY TUTULMASI EN FAZLA HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?
Ay tutulmasının üzerinde en fazla etki bırakması beklenen burçlar şöyle: İkizler, Başak, Yay, Balık
AY TUTULMASI NEREDEN İZLENEBİLİR?
Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir. Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferi tarafından kırıldığı için tutulma sırasında Ay, tamamen kaybolmaz.
- 05.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ay tutulması ne zaman ve saat kaçta? Ay tutulması nereden izlenebilir? Ay tutulmasının burçlara etkisi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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