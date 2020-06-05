Ay tutulması ne zaman ve saat kaçta? Ay tutulması nereden izlenebilir? Ay tutulmasının burçlara etkisi...

Astrolojiyi yakından takip edenler, bugün gerçekleşecek Ay tutulmasını merakla bekliyor. Burçlar üzerinde etkileri olduğu ifade edilen tutulmanın saat kaçta başlayacağı da en çok aratılan sorulardan. 5 Haziran Ay tutulması burçları nasıl etkileyecek ve nereden izlenecek? İşte yanıtları...

AY TUTULMASI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Ay tutulması için geri sayım başladı. 5 Haziran Cuma akşamı saat 21:26'da Yay Burcunun 15 derecesinde "Ay Tutulması" gerçekleşecek. Ay Tutulmaları, Turbo Dolunay'ın çok daha güçlüsüdür yani bitiş enerjisini yenisinin başlama enerjisini gösterir. Tutulmaların etkisi, artı eksi beş gün gibi kendisini göstermeye başlar.

AY TUTULMASI EN FAZLA HANGİ BURÇLARI ETKİLEYECEK?

Ay tutulmasının üzerinde en fazla etki bırakması beklenen burçlar şöyle: İkizler, Başak, Yay, Balık

AY TUTULMASI NEREDEN İZLENEBİLİR?

Ay tutulması, yeryüzünün Ay'ın ufuk çizgisinin üzerinde olduğu herhangi bir bölgesinden gözlenebilir. Ay'a karşı olan Dünya yüzeyine çarpan Güneş ışınları Dünya'nın atmosferi tarafından kırıldığı için tutulma sırasında Ay, tamamen kaybolmaz.