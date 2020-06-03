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03 Haziran 2020, Çarşamba
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İstanbul Valiliği yeni toplu taşıma kurallarını açıkladı! ve otobüslerde hangi önlemler alındı?

İstanbul Valiliği yeni toplu taşıma kurallarını açıkladı! Metro ve otobüslerde hangi önlemler alındı?

İstanbul Valilipi bugün kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Normalleşme süreci ile birlikte kullanım oranının artması beklenen toplu taşımalarda yeni kurallar uygulanacak. Toplantıda alınan kararlar neler? ve otobüsler için hangi önlemler alınacak? Doluluk oranı ne olacak?

Toplantıda corona virüsü pandemisiyle mücadele çalışmaları kapsamında yeni normal dönemde İstanbul'da alınması gereken önlemlerle ilgili görüş ve öneriler değerlendirildi.

'nun önerileri, İçişleri Bakanlığının 01.06.2020 tarih ve E.8567 sayılı Genelgesi ve Bilim kurulu ve İstanbul Toplu Ulaşım Destek Komisyonu'nun 02.06.2020 tarihli toplantısında getirilen önerilerin değerlendirilmesi neticesinde;

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMADA ALINAN ÖNLEMLER NELER?

Ayakta yolcu taşıyan , metrobüs araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü kadar yolcu alınması,

Ayakta yolcuların yakın temasını engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılması,

Araç kapasitesinin dolması halinde sürücü tarafından yolcu alınmaması,

Israrla binmek isteyen olması halinde araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulması,

ve raylı sistem araçlarında oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin %50'si (AW-4 sayısının yarısı) kadar yolcu alınması,

Şehir hatları vapurları ve deniz motorlarında oturan yolcu kapasitesi kadar yolcu alınması,

2. Araçlara yolcu binişlerinde;

Maskesiz yolcu alınmaması,

Tüm araçlarda sıvı el dezenfektanı bulundurulması,

Araçların her gün sefer öncesi ve gerekli hallerde sefer aralarında dezenfekte edilmesi,

Duraklarda sosyal mesafenin muhafazası amacıyla işaretleme yapılması,

Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması, kararları alındı.

  1. 03.06.2020
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