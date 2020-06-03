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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Bugün (3 Haziran) ve yarın hava nasıl olacak? , , ...

Bugün (3 Haziran) ve yarın hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, Antalya hava durumu...

Haziran ayına girilmesiyle beraber yaza da başlanmış oldu ancak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredir. Birkaç gündür yurt genelinde etkili oluyordu. Vatandaşlar bugün (3 Haziran) ve yarın havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bazı illerde (, , , , , , , ) bugün ve yarın beklenen hava sıcaklıkları...

Orta kuşakta bulunan , ilkbahardan çıkıp yaz mevsimine giriş yaptı ancak hava sıcaklıkları beklenenin altında gerçekleşiyor. Pazartesiden bu yana ise yurt genelinde sağanak yağışlar etkili oldu. Peki yağışlı hava bugün de devam edecek mi?

İşte bazı illerde beklenen hava durumu...

(bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 20
İstanbul (yarın): Parçalı bulutlu 22

(bugün): Kuvvetli yağmurlu 22
Ankara (yarın): Sağanak yağışlı 23

(bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 24
İzmir (yarın): Parçalı bulutlu 25

(bugün): Çok bulutlu 23
Antalya (yarın): Parçalı bulutlu 22

(bugün): Hafif sağanak yağışlı 26
Adana (yarın): Parçalı bulutlu 27

(bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Trabzon (yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 20

(bugün): Rüzgarlı 30
Diyarbakır (yarın): Az bulutlu 29

(bugün): Hafif sağanak yağmurlu 20
Erzurum (yarın): Çok bulutlu 21

  1. 03.06.2020
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