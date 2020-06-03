Bugün (3 Haziran) ve yarın hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, Antalya hava durumu...

Orta kuşakta bulunan Türkiye, ilkbahardan çıkıp yaz mevsimine giriş yaptı ancak hava sıcaklıkları beklenenin altında gerçekleşiyor. Pazartesiden bu yana ise yurt genelinde sağanak yağışlar etkili oldu. Peki yağışlı hava bugün de devam edecek mi?

İşte bazı illerde beklenen hava durumu...

İstanbul (bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 20

İstanbul (yarın): Parçalı bulutlu 22

Ankara (bugün): Kuvvetli yağmurlu 22

Ankara (yarın): Sağanak yağışlı 23

İzmir (bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İzmir (yarın): Parçalı bulutlu 25

Antalya (bugün): Çok bulutlu 23

Antalya (yarın): Parçalı bulutlu 22

Adana (bugün): Hafif sağanak yağışlı 26

Adana (yarın): Parçalı bulutlu 27

Trabzon (bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Trabzon (yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır (bugün): Rüzgarlı 30

Diyarbakır (yarın): Az bulutlu 29

Erzurum (bugün): Hafif sağanak yağmurlu 20

Erzurum (yarın): Çok bulutlu 21