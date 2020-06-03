Bugün (3 Haziran) ve yarın hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, Antalya hava durumu...
Haziran ayına girilmesiyle beraber yaza da başlanmış oldu ancak hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredir. Birkaç gündür yurt genelinde sağanak yağış etkili oluyordu. Vatandaşlar bugün (3 Haziran) ve yarın havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bazı illerde (İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum) bugün ve yarın beklenen hava sıcaklıkları...
Orta kuşakta bulunan Türkiye, ilkbahardan çıkıp yaz mevsimine giriş yaptı ancak hava sıcaklıkları beklenenin altında gerçekleşiyor. Pazartesiden bu yana ise yurt genelinde sağanak yağışlar etkili oldu. Peki yağışlı hava bugün de devam edecek mi?
İşte bazı illerde beklenen hava durumu...
İstanbul (bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 20
İstanbul (yarın): Parçalı bulutlu 22
Ankara (bugün): Kuvvetli yağmurlu 22
Ankara (yarın): Sağanak yağışlı 23
İzmir (bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 24
İzmir (yarın): Parçalı bulutlu 25
Antalya (bugün): Çok bulutlu 23
Antalya (yarın): Parçalı bulutlu 22
Adana (bugün): Hafif sağanak yağışlı 26
Adana (yarın): Parçalı bulutlu 27
Trabzon (bugün): Gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Trabzon (yarın): Gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Diyarbakır (bugün): Rüzgarlı 30
Diyarbakır (yarın): Az bulutlu 29
Erzurum (bugün): Hafif sağanak yağmurlu 20
Erzurum (yarın): Çok bulutlu 21
- 03.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bugün (3 Haziran) ve yarın hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, Antalya hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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