6 7 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Corona virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında bir süredir hafta sonları bazı büyük illerde sokağa çıkma kısıtlaması ilan ediliyor. Alınan önlemler neticesinde virüsün yayılım hızı düşürülmüş, normalleşme süreci de başlamıştı. 1 Haziran itibarıyla birçok kurum ve işletmeler hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar ise en çok bu hafta sonunu merak ediyor. Peki, hafta sonu (6-7 Haziran) yine sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Ülkemizde mart ayından bu yana devam eden corona virüsü ile mücadelede önemli yol alındı ve salgının yayılım hızı alınan tedbirler sonucu yavaşlatıldı. Bu sonuçla birlikte, normalleşme takvimi de açıklandı.
1 Haziran'dan itibaren birçok işletme yeniden faaliyete geçti. Öte yandan bir süredir hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan ediliyordu. Devam eden süreçte bazı büyükşehirler kapsam dışına çıkartılmıştı. Normalleşme takvimi ile birlikte vatandaşlar, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı/kısıtlaması olacak mı merak ediyor...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü bakanlar kurulu ile bir toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantıda sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettirilip ettirilmeyeceği konusunun da görüşüleceği tahmin ediliyor. Konuya ilişkin açıklamanın perşembe günü yapılması bekleniyor.
- 03.06.2020
- Güncelleme: 03.06.2020 11:58
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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