Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneği ve maaşları ne zaman yatacak? açıkladı!

Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk binlerce kişinin beklediği haberi verdi. Kısa çalışma ödeneği ve maaşlarının yatacağı tarih belli oldu. Peki, kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayı ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.

, yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Haziran'da yapılması gereken mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin erkene alındığını ifade etti.

Bakan Selçuk, ödemelerin bugünden itibaren T.C kimlik numaralarının son hanesine göre hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını kaydetti.

"ÖDEMELER BAŞVURU SÜRECİNDE BİLDİRİLEN BANKA HESAPLARINA YATIRILACAK"

Corona virüsü ile mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için ödemelerin başvuru sürecinde bildirilen banka hesaplarına yatırılacağını aktaran Selçuk, sistemde IBAN bilgileri bulunmayanların da PTT üzerinden ödemelerinin yapıldığını hatırlattı.

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında tüm toplum kesimlerini desteklemeye devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 1-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Buna göre, T.C kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlara 1 Haziran'da, 2 olanlara 2 Haziran'da, 4 olanlara 3 Haziran'da, 6 olanlara 4 Haziran'da, 8 olanlara da 5 Haziran'da ödemeler yapılacak."

  1. 01.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA