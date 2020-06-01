Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları ne zaman yatacak? Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk binlerce kişinin beklediği haberi verdi. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşlarının yatacağı tarih belli oldu. Peki, kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşları ne zaman yatacak?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 1-5 Haziran tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Haziran'da yapılması gereken mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneği ödemelerinin erkene alındığını ifade etti.
Bakan Selçuk, ödemelerin bugünden itibaren T.C kimlik numaralarının son hanesine göre hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacağını kaydetti.
"ÖDEMELER BAŞVURU SÜRECİNDE BİLDİRİLEN BANKA HESAPLARINA YATIRILACAK"
Corona virüsü ile mücadele sürecinde vatandaşların evlerinden daha az çıkmaları ve kalabalık ortamlara girmemeleri için ödemelerin başvuru sürecinde bildirilen banka hesaplarına yatırılacağını aktaran Selçuk, sistemde IBAN bilgileri bulunmayanların da PTT üzerinden ödemelerinin yapıldığını hatırlattı.
Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında tüm toplum kesimlerini desteklemeye devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 1-5 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Buna göre, T.C kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlara 1 Haziran'da, 2 olanlara 2 Haziran'da, 4 olanlara 3 Haziran'da, 6 olanlara 4 Haziran'da, 8 olanlara da 5 Haziran'da ödemeler yapılacak."
- 01.06.2020
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