Corona virüsü (korona) tablosu! Dünyada vaka sayısı 6 milyonu geçti

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyada görülen corona virüsü salgını, yayılmaya devam ediyor. Salgın son dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri ile Güney Amerika ülkesi Brezilya'yı sarmış durumda. Vaka sayıları günden güne artarken açıklanan verilere göre dünya genelinde Covid-19 bulaşan kişi sayısı 6 milyonu geçti. İyileşenlerin sayısı ise 2.5 milyonu buldu. Corona virüsü sebebiyle 364 bin kişi ise hayatını kaybetti.

VAKA SAYISINDA ABD İLK SIRADA

Corona virüsünün en çok etkilediği ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri ön plana çıkıyor. Ülkede onaylanan vaka sayısı 1 milyon 783 bine dayandı. Bunlardan 104 bini ise yaşamını yitirdi. Öte yandan son dönemlerde corona virüsü vakalarının en hızlı arttığı ülke olarak Brezilya göze çarpıyor. Latin Amerika ülkesi, 468 bin vaka ile ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Ülkede 27 bin kişi corona nedeniyle öldü.

Salgının ilk zamanlarında en çok etkilediği Avrupa ülkesi olarak bildirilen İtalya'da virüsün yayılım hızı yavaşladı. Öyle ki Rusya, Birleşik Krallık ve İspanya gibi ülkeler vaka sayılarında İtalya'yı geçti.