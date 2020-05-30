Corona virüsü (korona) tablosu! Dünyada vaka sayısı 6 milyonu geçti - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
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(korona) tablosu! Dünyada sayısı 6 milyonu geçti

Corona virüsü (korona) tablosu! Dünyada vaka sayısı 6 milyonu geçti

'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan (), hemen hemen her ülkede görüldü ve milyonlarca insanı etkiledi. Ölümcül salgında sayısı dünya genelinde 6 milyonu geçti. İyileşenlerin sayısı ise 2.5 milyona ulaştı. İşte corona virüsü () vaka sayılarında üst sırada bulunan ülkeler ve corona tablosu!

İlk olarak 'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyada görülen salgını, yayılmaya devam ediyor. Salgın son dönemlerde ile ülkesi 'yı sarmış durumda. sayıları günden güne artarken açıklanan verilere göre dünya genelinde bulaşan kişi sayısı 6 milyonu geçti. İyileşenlerin sayısı ise 2.5 milyonu buldu. Corona virüsü sebebiyle 364 bin kişi ise hayatını kaybetti.

VAKA SAYISINDA ABD İLK SIRADA

Corona virüsünün en çok etkilediği ülke olarak Amerika Birleşik Devletleri ön plana çıkıyor. Ülkede onaylanan vaka sayısı 1 milyon 783 bine dayandı. Bunlardan 104 bini ise yaşamını yitirdi. Öte yandan son dönemlerde corona virüsü vakalarının en hızlı arttığı ülke olarak Brezilya göze çarpıyor. ülkesi, 468 bin vaka ile ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor. Ülkede 27 bin kişi corona nedeniyle öldü.

Salgının ilk zamanlarında en çok etkilediği Avrupa ülkesi olarak bildirilen 'da virüsün yayılım hızı yavaşladı. Öyle ki , ve gibi ülkeler vaka sayılarında İtalya'yı geçti.

  1. 30.05.2020
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