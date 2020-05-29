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29 Mayıs 2020, Cuma
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Pamukkale Kocaçukur'da temizlik seferberliği

Pamukkale Kocaçukur'da temizlik seferberliği

'ndeki Pamukkale'de bulunan Kocaçukur göletinde ve çevresinde peyzaj ve temizlik çalışması başlatıldı.

'ndeki Pamukkale'de bulunan gölette temizlik çalışması başlatıldı. Pamukkale Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'beyaz cennet' Pamukkale'nin hemen eteğinde yer alan ve 'Kocaçukur' olarak adlandırılan gölet temizleniyor. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan gerekli izinleri alan Belediye ilk olarak göletin suyunu boşalttı. Göldeki ördek, kaz ve balıklar oluşturulan geçici havuzlara alındı, ardından bölgede peyzaj çalışmalarına başlandı.
  1. 29.05.2020
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