Bundesliga'da günün maçı Freiburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
29 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Bundesliga'da günün maçı Freiburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?

'da günün maçı - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Bundesliga'da günün maçı Freiburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Futbolseverlerin gözü bu karşılaşmada olacak. 'da günün tek maçı ile arasında oynanacak. Peki, Freiburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek? Muhtemel 11'ler...

'nın 29. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Bu maç öncesinde Bayer Leverkusen 53 puanla beşinci, Freiburg ise 38 puanla 8. sırada yer alıyor. Bayer Leverkusen Şampiyonlar Ligi hedefini devam ettirmek isterken, Freiburg Avrupa Ligi şansını zorlamak istiyor.

Ev sahibi ekiple diz sakatlığı bulunan defans oyuncusu Lukas Kübler dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Bayer Leverkusen'de ise ligde 9 gol ve 7 asistlik performans sergileyen forvet Kevin Volland karşılaşmada forma giyemeyecek.

FREIBURG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg Bayer Leverkusen maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.

FREIBURG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Freiburg: Schwolow, Gulde, Leinhart, Heintz, Schmid, Koch, Höfler, Günter, Grifo, Petersen, Höler

Bayer Leverkusen: Hradecky, Tah, Sven Bender, Tapsobah, Amiri, Aranguiz, Baumgartlinger, Sinkgraven, Havertz, Alario, Diaby

  1. 29.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bundesliga'da günün maçı Freiburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA