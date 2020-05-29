Bundesliga'da günün maçı Freiburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek?
Futbolseverlerin gözü bu karşılaşmada olacak. Bundesliga'da günün tek maçı Freiburg ile Bayer leverkusen arasında oynanacak. Peki, Freiburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek? Muhtemel 11'ler...
Bundesliga'nın 29. haftasında Freiburg ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geliyor. Bu maç öncesinde Bayer Leverkusen 53 puanla beşinci, Freiburg ise 38 puanla 8. sırada yer alıyor. Bayer Leverkusen Şampiyonlar Ligi hedefini devam ettirmek isterken, Freiburg Avrupa Ligi şansını zorlamak istiyor.
Ev sahibi ekiple diz sakatlığı bulunan defans oyuncusu Lukas Kübler dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Bayer Leverkusen'de ise ligde 9 gol ve 7 asistlik performans sergileyen forvet Kevin Volland karşılaşmada forma giyemeyecek.
FREIBURG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Freiburg Bayer Leverkusen maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.
FREIBURG-BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Freiburg: Schwolow, Gulde, Leinhart, Heintz, Schmid, Koch, Höfler, Günter, Grifo, Petersen, Höler
Bayer Leverkusen: Hradecky, Tah, Sven Bender, Tapsobah, Amiri, Aranguiz, Baumgartlinger, Sinkgraven, Havertz, Alario, Diaby
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Bundesliga'da günün maçı Freiburg-Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı izlenebilecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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