Bugün ve yarın (29 Mayıs) hava durumu nasıl? Yağış var mı? İstanbul hava durumu...

Türkiye'de sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler, heyecana sebep oldu. Özellikle Doğu Karadeniz semalarında görülen ışık hüzmesi, meteor iddialarını gündeme taşıdı. Hızlı şekilde gökyüzünden yeryüzüne inen parıltının, kara ile temas etmesinin ardından ışıdığı görüldü. Bu olayın ardından vatandaşlar da "Göktaşı (meteor) mu düştü?" sorusuna yanıt arıyor. İşte bu sorunun cevabı...