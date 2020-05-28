Bugün ve yarın (29 Mayıs) hava durumu nasıl? Yağış var mı? İstanbul hava durumu...
Son dönemlerde artan sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bıraktı. Yurdun özellikle batı ve kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Doğu ve güneyde ise sıcaklıklarda düşüş var. Peki, bugün ve yarın (29 Mayıs) hava durumu nasıl? Yağış olacak mı? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son verilere göre bu soruların yanıtları...
Türkiye genelinde sıcaklıklarda yaşanan düşüş, yurdun batı ve kuzey kesimlerinde yerini yağışlı havaya bıraktı. Vatandaşlar, bugün ve yarın havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son verilere göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları...
Bugünkü hava durumu tahminleri şöyle:
Ankara: Çok bulutlu 23
İzmir: Gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Antalya: Gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Adana: Çok bulutlu 30
Erzurum: Gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 33
Trabzon: Gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Yarınki (29 Mayıs) hava durumu tahminleri şöyle:
Ankara: Gök gürültülü sağanak yağışlı 15
İzmir: Gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Antalya: Gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Adana: Gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Rüzgarlı 24
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 28
Trabzon: Gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Peki, İstanbul'da hava bugün ve yarın nasıl olacak? İşte yanıtı...
Bugün: Gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Yarın: Gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Cumartesi: Çok bulutlu 22
- 28.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bugün ve yarın (29 Mayıs) hava durumu nasıl? Yağış var mı? İstanbul hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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