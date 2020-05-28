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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Bugün ve yarın (29 Mayıs) nasıl? Yağış var mı? hava durumu...

Bugün ve yarın (29 Mayıs) hava durumu nasıl? Yağış var mı? İstanbul hava durumu...

Son dönemlerde artan sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bıraktı. Yurdun özellikle batı ve kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Doğu ve güneyde ise sıcaklıklarda düşüş var. Peki, bugün ve yarın (29 Mayıs) nasıl? Yağış olacak mı? 'da hava nasıl olacak? İşte 'nün paylaştığı son verilere göre bu soruların yanıtları...

Türkiye genelinde sıcaklıklarda yaşanan düşüş, yurdun batı ve kuzey kesimlerinde yerini yağışlı havaya bıraktı. Vatandaşlar, bugün ve yarın havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte 'nün paylaştığı son verilere göre bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları...

Bugünkü hava durumu tahminleri şöyle:

: Çok bulutlu 23

İzmir: Gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Gök gürültülü sağanak yağışlı 23

: Çok bulutlu 30

: Gök gürültülü sağanak yağışlı 24

: Parçalı bulutlu 33

: Gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Yarınki (29 Mayıs) hava durumu tahminleri şöyle:

Ankara: Gök gürültülü sağanak yağışlı 15

İzmir: Gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Adana: Gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Rüzgarlı 24

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Peki, İstanbul'da hava bugün ve yarın nasıl olacak? İşte yanıtı...

Bugün: Gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Yarın: Gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Cumartesi: Çok bulutlu 22

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  1. 28.05.2020
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