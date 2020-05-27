Uzun zamandır beklenen an geldi. Elon Musk'un roketleri fırlatılacak. SpaceX Falcon 9 roketini bugün fırlatılması bekleniyor. Hava koşullarına beklenmedik bir durum yaşanması durumunda ertelenme yaşanabilir.
Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk'ın kurmuş olduğu Space X 9 roketinin uygun hava koşulları sağlanırsa bugün fırlatılması planlanıyor.
USSF'in açıklamasında, "Lansman gününde, kalan nem hala mevcut olacak, ancak nemin derinliği, gelişen düşük basınç alanının tam konumuna ve gücüne bağlı" denildi. Roket fırlatma işlemi Florida'daki Merritt Adası'ndaki Kennedy Uzay Merkezi'nde gerçekleşecek.
NASA, ise "Lansman için birincil hava durumu endişeleri yağış, kalın ve kümülüs bulutları" açıklaması yaptı.
NASA'ya göre, Crew Dragon uzay lansmanının ABD saatiyle 16:33'te yapılması planlanıyor.
SPACE X'DE 2 ASTRONOT OLACAK
SpaceX roketlerinin fırlatılmasında Robert Behnken ve Douglas Hurley isimli astronotlar tarihi anın bir parçası olacaklar. ISS'de bulunan Expedition 63 mürettebatından diğer astronotlara katılacaklar. Dokuz yıl içinde 2011'den beri ABD'den ilk kez uzaya yeni astronotlar gönderiliyor.
Together with @SpaceX, we will return human spaceflight to American soil after nearly a decade. Tomorrow is not only a big day for our teams – it's a big day for our country. https://t.co/DQ1Taz1vXU#LaunchAmerica pic.twitter.com/JT1zhQDKs2— NASA (@NASA) May 27, 2020
- 27.05.2020
- Güncelleme: 27.05.2020 19:03
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Dünya gözünü SpaceX roketlerine çevirdi! Elon Musk'ın roketleri fırlatılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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