İbadethaneler ne zaman açılacak? Cuma namazı nasıl kılınacak? Diyanetten cuma namazına özel afiş! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
26 Mayıs 2020, Salı
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İbadethaneler ne zaman açılacak? nasıl kılınacak? Diyanetten cuma namazına özel afiş!

İbadethaneler ne zaman açılacak? Cuma namazı nasıl kılınacak? Diyanetten cuma namazına özel afiş!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında toplu ibadetler geçici olarak yasaklandı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla ibadethaneler hakkında alınan kararlarda da değişiklikler yapıldı. Peki, ibadethaneler ne zaman açılacak? nasıl kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip corona virüsü (Covid-19) ile mücadele sürecinde 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde kılınmaya başlanacak cuma namazı için alınması gereken tedbirlere ilişkin afiş yayınladı.

Başkanlığın internet sitesinde, "Camilerimiz Cemaatine Kavuşuyor" başlığıyla yer alan afişte, Covid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir cemaatle ibadet yapılamayan camilerin kademeli olarak ibadete açıldığı hatırlatıldı.

Camilerin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olacağı için abdestin ev ve iş yerlerinde alınması uyarısı yapılan afişte, camide bulunulduğu süre içerisinde maskenin çıkarılmaması ve kişisel seccadeyle gelinmesi gerektiği vurgulandı.

Namazın işaretle belirtilen yerlerde kılınması gerektiği kaydedilen afişte, camiye giriş-çıkışlarda ve içeride güvenli mesafenin ihmal edilmemesi, namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temas ile musafahadan kaçınılması gerektiği belirtildi.

Ayrıca afişte, hastalık belirtisi taşıyanlara namazı evde kılmaları tavsiyesinde bulunuldu.

  1. 26.05.2020
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