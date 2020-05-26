A101 BİM ve ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 27 Mayıs kataloğunda neler var? BİM ŞOK ve A101'de neler var?
BİM, ŞOK ve A101'in merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Birçok ürünün ön plana çıktığı katalogda, BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da Cuma günü yerine 27 Mayıs Çarşamba günü satışta olacak. İşte 27 Mayıs BİM ve ŞOK ile 28 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu...
A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler kataloğu bu hafta için açıklandı. Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101, BİM market zincirlerinin indirim kataloglarında bu hafta beyaz eşya, temizlik ürünleri ve kamp eşyaları öne çıkıyor.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
- 26.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
A101 BİM ve ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 27 Mayıs kataloğunda neler var? BİM ŞOK ve A101'de neler var? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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