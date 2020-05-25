İngiltere'de corona virüsünü yok saydılar! Bournemouth'da plajlar tıklım tıklım... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
25 Mayıs 2020, Pazartesi
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'de corona virüsünü yok saydılar! 'da plajlar tıklım tıklım...

İngiltere'de corona virüsünü yok saydılar! Bournemouth'da plajlar tıklım tıklım...

salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, Avrupa'da virüsten en çok etkilenen ülke olan 'de çekilen görüntüler şok etkisi yarattı. İngiltere'nin kentinde binlerce İngiliz plajları tıklım tıklım doldurdu.

salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan 'de şok eden görüntülere rastlandı. Plajları tıklım tıklım dolduran İngiliz vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına da uymadı.

İNGİLTERE'DE 37 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İngiltere'de yeni tip corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 121 artarak 36 bin 914'e çıktı.

Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından açıklanan verilere göre, ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 121 artışla 36 bin 914 oldu. Ülkede yapılan 73 bin 726 testle bin 625 yeni tespit edilirken, toplam vaka sayısı da 261 bin 184'e yükseldi.

İngiltere'de bugüne kadar yapılan toplam Covid-19 testi sayısı da 3 milyon 532 bin 634 oldu.

İŞTE İNGİLTERE'DE ŞOK EDEN GÖRÜNTÜLER

  1. 25.05.2020
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