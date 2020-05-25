Dünya genelinde 5 milyon 503 binden fazla kişi corona virüsüne yakalandı!

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 503 bin 804'e çıktı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 346 bin 775 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 650 bin 494 kişi iyileşti.

Dünya'da Covid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 503 bin 804'e ulaştı.

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 686 bin 436 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 99 bin 300 kişi öldü.

VAKA SAYISI 20 BİNİ AŞAN ÜLKELER

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (365 bin 213), Rusya (344 bin 481), İspanya (282 bin 852), İngiltere (259 bin 599), İtalya (229 bin 858), Fransa (182 bin 584), Almanya (180 bin 328), Türkiye (156 bin 827), Hindistan (139 bin 49), İran (135 bin 701), Peru (119 bin 959), Kanada (84 bin 699), Çin (82 bin 985), Suudi Arabistan (72 bin 560), Şili (69 bin 102), Meksika (68 bin 620), Belçika (57 bin 92), Pakistan (56 bin 349), Hollanda (45 bin 236), Katar (43 bin 714), Ekvador (36 bin 756), Belarus (36 bin 198), Bangladeş (33 bin 610), İsveç (33 bin 459), Singapur (31 bin 960), İsviçre (30 bin 736), Portekiz (30 bin 623), Birleşik Arap Emirlikleri (29 bin 485), İrlanda (24 bin 639), Güney Afrika (22 bin 583), Endonezya (22 bin 271), Polonya (21 bin 326), Kuveyt (21 bin 302), Ukrayna (21 bin 245) ve Kolombiya (21 bin 175)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 36 bin 793, İtalya 32 bin 785, İspanya 28 bin 752, Fransa 28 bin 367, Brezilya 22 bin 746, Belçika 9 bin 280, Almanya 8 bin 371, İran 7 bin 417, Meksika 7 bin 394, Kanada 6 bin 424, Hollanda 5 bin 822, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 340, Hindistan 4 bin 24, İsveç 3 bin 998, Rusya 3 bin 541, Peru 3 bin 456, Ekvador 3 bin 108, İsviçre 1906, İrlanda 1608, Endonezya 1372, Portekiz 1316, Pakistan 1167, Polonya 996, Şili 718, Kolombiya 727, Ukrayna 623, Bangladeş 480, Güney Afrika 429, Suudi Arabistan 390, Birleşik Arap Emirlikleri 245, Belarus 199, Kuveyt 156, Singapur 23 ve Katar 23."