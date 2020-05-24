İhlas Suresi Arapça okunuşu! İhlas Suresi'nin Türkçe anlamı nedir? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
24 Mayıs 2020, Pazar
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Arapça okunuşu! İhlas Suresi'nin Türkçe anlamı nedir?

İhlas Suresi Arapça okunuşu! İhlas Suresi'nin Türkçe anlamı nedir?

11 ayın sultanı Ramazan sona erdi ve bayram geldi. Bayram namazı da dahil olmak üzere namazlarda en çok okunan surelerin başında gelmektedir. Mekke döneminde indirilen sure 4 ayetten oluşmaktadır. Peki, İhlas Suresi'nin Arapça okunuşu ve Türkçe meali nasıldır? İşte yanıtı...

İslam'da önemli bir yere sahip olan , namazlarda en çok okunan surelerden biridir. 4 ayetten oluşan sure, Mekke döneminde inmiştir. "İhlas" kelime anlamı olarak "dine içtenikle bağlı olmak" anlamı taşır.

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir.
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O'na bir denk de olmadı.

  1. 24.05.2020
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