İhlas Suresi Arapça okunuşu! İhlas Suresi'nin Türkçe anlamı nedir?

İslam'da önemli bir yere sahip olan İhlas Suresi, namazlarda en çok okunan surelerden biridir. 4 ayetten oluşan sure, Mekke döneminde inmiştir. "İhlas" kelime anlamı olarak "dine içtenikle bağlı olmak" anlamı taşır.

İHLAS SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O'na bir denk de olmadı.