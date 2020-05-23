23 Mayıs marketler açık mı? 23 Mayıs'ta bakkal ve manavlar açık olacak mı? İşte yanıtları...
5 haftadır hafta sonlarını kapsayan sokağa çıkma yasağı Ramazan Bayramı'nda da devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsüyle mücadelede alınan tedbirler kapsamında Arefe günü de dahil 24, 25 ve 26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyumuştu. Bu süreçte marketler, manavlar ve bakkalların durumunun ne olacağı en çok merak edilen konulardan biri. Pek, 23 Mayıs'ta marketler açık olacak mı? Manav ve bakkallar kapalı mı? İşte tüm bu soruların yanıtları...
Ramazan'ın son gününe girilmesiyle vatandaşları bayram heyecanı sardı. Corona virüsü (Covid-19) ile mücadelede kapsamında ilan edilen 23, 24, 25 ve 26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması, marketlerin ve bakkalların açık olup olmayacağı sorusunu akıllara getirdi.
23 MAYIS MARKETLER AÇIK MI? MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?
23 Mayıs Cumartesi günü yani Arefe günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği pazar, pazartesi ve salı günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan yerler kapalı olacak.
Bilindiği gibi Ramazan Bayramı süresince 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bugün belirli saatlerde açık olacak bakkal, manav, market ve kuruyemişçiler 24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise tamamen kapalı olacak.
- 23.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
23 Mayıs marketler açık mı? 23 Mayıs'ta bakkal ve manavlar açık olacak mı? İşte yanıtları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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