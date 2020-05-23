23 Mayıs marketler açık mı? 23 Mayıs'ta bakkal ve manavlar açık olacak mı? İşte yanıtları...

Ramazan'ın son gününe girilmesiyle vatandaşları bayram heyecanı sardı. Corona virüsü (Covid-19) ile mücadelede kapsamında ilan edilen 23, 24, 25 ve 26 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması, marketlerin ve bakkalların açık olup olmayacağı sorusunu akıllara getirdi.

23 MAYIS MARKETLER AÇIK MI? MARKETLER SAAT KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

23 Mayıs Cumartesi günü yani Arefe günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği pazar, pazartesi ve salı günü market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ile online satış yapan yerler kapalı olacak.

Bilindiği gibi Ramazan Bayramı süresince 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bugün belirli saatlerde açık olacak bakkal, manav, market ve kuruyemişçiler 24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise tamamen kapalı olacak.