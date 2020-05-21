Corona virüsü salgınıyla mücadele edilen bugünlerde Razaman Bayramı da yaklaştı. Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında, virüsün yayılımını engellemek için bayram için de birtakım önlemler alındı. Vatandaşlar, Ramazan ayının son günlerine girilmesiyle birlikte bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Cevaplar haberimizde...

Virüsle mücadelede önlem kapsamında Arefe günü de dahil 23, 24, 25 ve 26 Mayıs'ta Türkiye genelinde 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN (2020)?

Ramazan bayramı 2020'de, 24 Mayıs itibarıyla başlayacak ve 3 gün sürecek.

23 Mayıs Cumartesi: Arefe günü

24 Mayıs Pazar: Razaman Bayramı'nın 1. günü

25 Mayıs Pazartesi: Ramazan Bayramı'nın 2. günü

26 Mayıs Salı: Ramazan Bayramı'nın 3. günü