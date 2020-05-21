Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı hangi günler? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte yanıtları...
11 ayın sultanı Ramazan'ın bitmesine sayılı günler kala, vatandaşları bayram heyecanı sardı. Bu yıl corona virüsü salgını nedeniyle akraba ziyaretlerinin yapılamayacağı Razaman Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Vatandaşlar, "Bayram ne zaman?", "Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?" gibi soruları aratıyor. Peki, Ramazan Bayramı 2020'de ne zaman, kaç gün sürüyor ve bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte tüm bu soruların yanıtları...
Corona virüsü salgınıyla mücadele edilen bugünlerde Razaman Bayramı da yaklaştı. Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında, virüsün yayılımını engellemek için bayram için de birtakım önlemler alındı. Vatandaşlar, Ramazan ayının son günlerine girilmesiyle birlikte bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Sokağa çıkma yasağı kaç gün sürecek? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Cevaplar haberimizde...
Virüsle mücadelede önlem kapsamında Arefe günü de dahil 23, 24, 25 ve 26 Mayıs'ta Türkiye genelinde 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN (2020)?
Ramazan bayramı 2020'de, 24 Mayıs itibarıyla başlayacak ve 3 gün sürecek.
23 Mayıs Cumartesi: Arefe günü
24 Mayıs Pazar: Razaman Bayramı'nın 1. günü
25 Mayıs Pazartesi: Ramazan Bayramı'nın 2. günü
26 Mayıs Salı: Ramazan Bayramı'nın 3. günü
- 21.05.2020
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Ramazan Bayramı ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı hangi günler? Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte yanıtları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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