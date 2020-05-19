Saat 19.19'da tüm Türkiye İstiklal Marşı'nı okuyacak! İşte detaylar...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlattığı tarih olan 19 Mayıs günü, tüm Türkiye balkonlarda buluşuyor. Saat 19.19'da, tek bayrak ve tek millet şuuruyla tüm Türkiye, birlik oluyor. Öte yandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Anıktabir'de anılacak.
Ulu Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101'nci yıldönümü, salgın nedeniyle bu yıl farklı bir şekilde kutlanacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki milli sporcular, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okuyacak. Vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden, ellerindeki ay-yıldızlı bayraklarla İstiklal Marşı'na eşlik edecekler.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "19.19'da ülkemizde tüm stadyumlar ışıklandırılarak, seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Milletimizin tüm fertlerini aynı saatte evlerinin pencerelerinden veya balkonlarından İstiklal Marşı okumaya davet ediyoruz." çağrısında bulundu.
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ilk tören Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan sosyal mesafeli şekilde yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak.
İLK DİJİTAL KUTLAMA
Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkışının 101'inci yıldönümü coşkusu ağırlıklı olarak dijital ortamda yaşanacak. 19 Mayıs programı kapsamında Başkan Tayyip Erdoğan, videokonferans yöntemiyle 81 ilden gençlere seslenecek.
Salgın nedeniyle meydanlarda kutlanamayacak olan 19 Mayıs nedeniyle tüm stadyumlarda İstiklal Marşı okunacak. Sosyal medya üzerinden gençlere milli mücadele ruhunu ve 19 Mayıs'ı anlatan interaktif etkinlikler düzenlenecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle evde kalınan günlerde başlattığı Fikir Maratonu, kahramanlara mektup, her ev bir şiir, satranç ve kültür sanat yarışmalarının sonuçları da açıklanacak.
- 19.05.2020
- Güncelleme: 19.05.2020 11:08
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Saat 19.19'da tüm Türkiye İstiklal Marşı'nı okuyacak! İşte detaylar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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