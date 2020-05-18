Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimin sona ereceği tarihi açıkladı! Uzaktan eğitim ne zaman sona erecek? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
18 Mayıs 2020, Pazartesi
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uzaktan eğitimin sona ereceği tarihi açıkladı! ne zaman sona erecek?

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimin sona ereceği tarihi açıkladı! Uzaktan eğitim ne zaman sona erecek?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle uzaktan eğitime geçilmişti. sürecinin 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (), sürecinin, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini bildirdi.

Bakanlıktan, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, sürecin devamına ilişkin tüm detayların ayrıca paylaşılacağı aktarıldı.

  1. 18.05.2020
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