Fortuna Sittard'ın sahibi kim? Fortuna Sittard hangi ligde mücadele ediyor? Kadrosu...
Fortuna Sittard kulübü son zamanlarda oldukça gündemde. Özellikle Galatasaray'ın genç yıldızı Mustafa Kapı'nın sözleşme yenilemek istememesi üzerine devreye giren Fortuna Sittard hakkında merak edilen herşey haberimizde...
Fortuna Sittard hakkında bilmeniz gerekenler...
FORTUNA SİTTARD HANGİ LİGDE?
Fortuna Sittard genç ve dinamik bir yapıya sahip. Kulüp, Hollanda 1. Futbol Ligi olan Eredivisie'de mücadele ediyor. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle iptal edilen ligde bu sezon Hollanda Eredivisie'de oynanan 26 maç sonunda 26 puanla 16. sırada yer almaktaydı. Fortuna Sittard gelecek sezon da Eredivisie'de mücadelesini sürdürecek.
FORTUNA SİTTARD TARİHİ
Fortuna 54 ve Sittardia kulüplerinin birleşmesiyle kurulan kulüptür. Hollanda'nın ilk profesyonel futbol kulübü olan Fortuna Sittard, 1967 ve 1964 yıllarında Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşamıştır. 1984 ve 1999 yıllarında ise Hollanda Kupası'nda finale yükselmiştir. Fortuna Sittard, Hollanda 2. Futbol Ligi olan Eerste Divisie'da ise 1959, 1964, 1966 ve 1995 yıllarında şampiyonluk yaşamıştır
Fortuna Sittard, 2017 yılında Türk iş insanı Işıtan Gün tarafından yaklaşık 1 milyon euro karşılığında satın alınmıştır.
FORTUNA SİTTARD KADROSU
Kale: Alexei Coselev, Azbe Jug, Rowen Koot
Defans: Martin Angha, Branislav Ninaj, Wessel Dammers, Gregoire Amiot, Patrik Raitanen, Clint Essers, Lazaros Rota
Orta Saha: Jorrit Smeets, Tesfaldet Tekie, Adnan Uğur, Dimitrios Ioannidis, Bo Breukers, Amadou Ciss, Mark Diemers, Nassim El-Ablak, Jacky Donkor, Djibril Dianessy
Forvet: Rasmus Karjalainen, Bassala Sambou
- 18.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fortuna Sittard'ın sahibi kim? Fortuna Sittard hangi ligde mücadele ediyor? Kadrosu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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