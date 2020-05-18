Fortuna Sittard'ın sahibi kim? Fortuna Sittard hangi ligde mücadele ediyor? Kadrosu... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
18 Mayıs 2020, Pazartesi
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'ın sahibi kim? Fortuna Sittard hangi ligde mücadele ediyor? Kadrosu...

Fortuna Sittard'ın sahibi kim? Fortuna Sittard hangi ligde mücadele ediyor? Kadrosu...

kulübü son zamanlarda oldukça gündemde. Özellikle Galatasaray'ın genç yıldızı Mustafa Kapı'nın sözleşme yenilemek istememesi üzerine devreye giren Fortuna Sittard hakkında merak edilen herşey haberimizde...

hakkında bilmeniz gerekenler...

FORTUNA SİTTARD HANGİ LİGDE?

Fortuna Sittard genç ve dinamik bir yapıya sahip. Kulüp, 1. olan Eredivisie'de mücadele ediyor. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle iptal edilen ligde bu sezon Hollanda Eredivisie'de oynanan 26 maç sonunda 26 puanla 16. sırada yer almaktaydı. Fortuna Sittard gelecek sezon da Eredivisie'de mücadelesini sürdürecek.

FORTUNA SİTTARD TARİHİ

Fortuna 54 ve Sittardia kulüplerinin birleşmesiyle kurulan kulüptür. Hollanda'nın ilk profesyonel kulübü olan Fortuna Sittard, 1967 ve 1964 yıllarında Hollanda Kupası şampiyonluğu yaşamıştır. 1984 ve 1999 yıllarında ise Hollanda Kupası'nda finale yükselmiştir. Fortuna Sittard, Hollanda 2. Futbol Ligi olan Eerste Divisie'da ise 1959, 1964, 1966 ve 1995 yıllarında şampiyonluk yaşamıştır

Fortuna Sittard, 2017 yılında Türk iş insanı Işıtan Gün tarafından yaklaşık 1 milyon euro karşılığında satın alınmıştır.

FORTUNA SİTTARD KADROSU

Kale: Alexei Coselev, Azbe Jug, Rowen Koot

Defans: Martin Angha, Branislav Ninaj, Wessel Dammers, Gregoire Amiot, Patrik Raitanen, Clint Essers, Lazaros Rota

Orta Saha: Jorrit Smeets, Tesfaldet Tekie, Adnan Uğur, Dimitrios Ioannidis, Bo Breukers, Amadou Ciss, Mark Diemers, Nassim El-Ablak, Jacky Donkor, Djibril Dianessy

Forvet: Rasmus Karjalainen, Bassala Sambou

  1. 18.05.2020
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