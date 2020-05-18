Bolu ve Gümüşhane'de de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
18 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Bolu ve Gümüşhane'de de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!

Bolu ve Gümüşhane'de de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!

Bolu ve Gümüşhane'de de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı!

salgını önlemleri kapsamında birçok ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi. Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan illerin sayısı Bolu ve Gümüşhane ile birlikte 26 oldu. Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak ?

Yeni tip önlemleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Yasaklanan il sayısı 26'ya yükseldi. Bolu ve Gümüşhane Valilikleri tarafından yapılan açıklamalarla, corona virüsü tedbirleri kapsamında tüm vatandaşların ve sosyal mesafe kurallarına uymaları çağrısında bulunuldu.

BOLU VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Bolu Valiliği açıklamasında, "Kontrollü sosyal yaşam süreci kapsamında il ve ilçelerimizin tamamında, tüm vatandaşlarımızın ikametleri dışında bulunacakları tüm alanlarda ağız ve burunu kapatacak şekilde standartlara uygun maske takmalarına, aynı şekilde belirtilen yerlerde sosyal mesafe kurallarına uyarak kalabalık ortamlar oluşturulmadan hareket edilmesine, güvenlik kuvvetleri, zabıta ve diğer denetim ekipleri tarafından uygulamanın etkin şekilde denetlenmesine, kurala uygun hareket etmeyenler hakkında yasal işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı

GÜMÜŞHANE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Gümüşhane valiliği yaptığı açıkmalada, "Maske, sağlık otoritelerinin önerdiği şekilde kullanılması gerekiyor. Polis, jandarma ve zabıta ekipleri bilgilendirme ve denetim faaliyetlerini sürdürecektir. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket edenlere ilgili kanunlar gereğince yaptırım uygulanacaktır." ifadelerine yer verdi.

HANGİ ŞEHİRLERDE MASKESİZ ÇIKMAK YASAK?

Geçtiğimiz günlerde de İl Hıfzısıhha Kurulları, Adıyaman, Amasya, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Gaziantep, Karabük, Sakarya, Isparta, Kırklareli, Burdur, Siirt, Rize, Kayseri, Tunceli, Kırıkkale, Kahramanmaraş, Eskişehir, Uşak, Trabzon ve Manisa'da maske kararı almıştı. Yasaklanan il sayısı 26'ya yükseldi. Bolu ve Gümüşhane'de de getirildi.

  1. 18.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bolu ve Gümüşhane'de de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA