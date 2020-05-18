Bisikletli corona virüsü timleri Konya'da tüm hızıyla çalışıyor!

Konya'da kurulan bisikletli ekipler, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa atılan maske ve eldivenleri topluyor.

Kentin metropol ilçelerinden Karatay'da belediye, sokağa atılan ve salgın için oldukça riskli görülen maske ve eldivenleri toplamak için çalışma başlattı.

Karatay Belediyesi Sıfır Atık Biriminden seçilen, tulum, çift kat maske ve eldiven giyen personele, üç tekerli bisikletler temin edildi.

Cadde ve sokakların yanı sıra kaldırımlarda da faaliyetini sürdüren ekipler, sokaklarda kullanılmış maskeleri bisikletin arkasına monte edilen ve üst düzey izolasyon sağlanan kapalı kutuda biriktiriyor.

Atıkları toplamak için uzun mandallı çubukları kullanan ekipler, 7 gün 24 saat verdikleri mesai ile toplum sağlığına önemli katkı sağlıyor.

"SOKAĞA ATILAN MASKE VE ELDİVENLER CİDDİ TEHLİKE OLUŞTURUYOR"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şunları kaydetti:

"Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, sokağa atılan kullanılmış maske ve eldivenleri toplamak üzere 'bisikletli corona virüsü timi' oluşturduk. Bisikleti kullanımı kolay ve pratik olduğu için tercih ettik. Şehrimizin birçok noktasında kullanılmış maske ve eldivenler için atık toplama istasyonu kurduk. Halkın yoğun olduğu yerlerde atık toplama noktalarımız var ama sokağa atılanlar ciddi tehlike oluşturuyor. Hassas bir dönemden geçtiğimiz için ekibimizle bu atıkları günlük olarak toplamaya gayret ediyoruz."

Kılca, toplanan atıkların bir dizi işlemlerin ardından üst düzey tedbirlerle Tıbbi Atık Sterilizasyon Merkezi'ne gönderildiğini belirterek, "Buraya götürülmeden önce atıklar 72 saat iç içe geçirilen torbalarda bekletiliyor. Daha sonra merkeze gönderiyoruz. Halkımızın sağlığı için bu hizmetleri vermeye gayret gösteriyoruz." diye konuştu.