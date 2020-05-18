Bisikletli corona virüsü timleri Konya'da tüm hızıyla çalışıyor! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
18 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Bisikletli corona virüsü timleri tüm hızıyla çalışıyor!

Bisikletli timleri 'da tüm hızıyla çalışıyor!

Bisikletli corona virüsü timleri Konya'da tüm hızıyla çalışıyor!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. 'da kurulan bisikletli corona virüsü timleri büyük tehlike olan maske ve eldiven atıklarını topluyor

'da kurulan bisikletli ekipler, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa atılan maske ve eldivenleri topluyor.

Kentin metropol ilçelerinden Karatay'da belediye, sokağa atılan ve salgın için oldukça riskli görülen maske ve eldivenleri toplamak için çalışma başlattı.

Karatay Belediyesi Sıfır Atık Biriminden seçilen, tulum, çift kat maske ve eldiven giyen personele, üç tekerli bisikletler temin edildi.

Cadde ve sokakların yanı sıra kaldırımlarda da faaliyetini sürdüren ekipler, sokaklarda kullanılmış maskeleri bisikletin arkasına monte edilen ve üst düzey izolasyon sağlanan kapalı kutuda biriktiriyor.

Atıkları toplamak için uzun mandallı çubukları kullanan ekipler, 7 gün 24 saat verdikleri mesai ile toplum sağlığına önemli katkı sağlıyor.

"SOKAĞA ATILAN MASKE VE ELDİVENLER CİDDİ TEHLİKE OLUŞTURUYOR"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şunları kaydetti:

"Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, sokağa atılan kullanılmış maske ve eldivenleri toplamak üzere 'bisikletli timi' oluşturduk. Bisikleti kullanımı kolay ve pratik olduğu için tercih ettik. Şehrimizin birçok noktasında kullanılmış maske ve eldivenler için atık toplama istasyonu kurduk. Halkın yoğun olduğu yerlerde atık toplama noktalarımız var ama sokağa atılanlar ciddi tehlike oluşturuyor. Hassas bir dönemden geçtiğimiz için ekibimizle bu atıkları günlük olarak toplamaya gayret ediyoruz."

Kılca, toplanan atıkların bir dizi işlemlerin ardından üst düzey tedbirlerle Tıbbi Atık Sterilizasyon Merkezi'ne gönderildiğini belirterek, "Buraya götürülmeden önce atıklar 72 saat iç içe geçirilen torbalarda bekletiliyor. Daha sonra merkeze gönderiyoruz. Halkımızın sağlığı için bu hizmetleri vermeye gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

  1. 18.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bisikletli corona virüsü timleri Konya'da tüm hızıyla çalışıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA