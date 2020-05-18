Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı başladı mı?
Çin'in Wuhan kentinde başlayan corona virüsü salgını başta olmak üzere birçok konunun görüşüleceği 8. kabine toplantısı merakla bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantı sonrası, bayramda sokağa çıkma yasağı, seyahat yasağı gibi merak edilen konular hakkında açıklama yapması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak olan 8. kabinede corona virüsü ve ülke gündemi hakkında birçok önemli konu görüşülecek.
BAŞKAN ERDOĞAN NE ZAMAN KONUŞACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 8. kez telekonferans yöntemiyle kabine toplanacak. olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 15.30 sularında başlaması, toplantı biter bitmez ise Başkan Erdoğan'ın konuşma yapması bekleniyor.
BAYRAMDA 4 GÜNLÜK YASAK GELECEK Mİ?
Toplantıda Ramazan Bayramı'nda uygulanması muhtemel sokağa çıkma kısıtlaması da gündeme gelecek. Sosyal mesafenin korunmayacağı endişesi ve Bilim Kurulu'nun uyarısıyla Ramazan Bayramı'nda dört günlük sokağa çıkma yasağı kararının alınması bekleniyor.
Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınması bekleniyor. Turizm sezonu ve tatil bölgelerinde alınacak tedbirler de toplantıda görüşülecek.
SEYAHAT YASAĞININ KALKACAĞI TARİH
Seyahat yasağının 28 Mayıs itibariyle tamamen kaldırılabileceği ya da sadece birkaç ilde uygulanabileceği yönünde görüşler mevcut. Başkan Erdoğan ve kabinesi seyahat yasakları hakkında da bir görüşme gerçekleştirecek.
- 18.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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