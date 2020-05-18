Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı ne zaman? Kabine toplantısı başladı mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak olan 8. kabinede corona virüsü ve ülke gündemi hakkında birçok önemli konu görüşülecek.

BAŞKAN ERDOĞAN NE ZAMAN KONUŞACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 8. kez telekonferans yöntemiyle kabine toplanacak. olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 15.30 sularında başlaması, toplantı biter bitmez ise Başkan Erdoğan'ın konuşma yapması bekleniyor.

BAYRAMDA 4 GÜNLÜK YASAK GELECEK Mİ?

Toplantıda Ramazan Bayramı'nda uygulanması muhtemel sokağa çıkma kısıtlaması da gündeme gelecek. Sosyal mesafenin korunmayacağı endişesi ve Bilim Kurulu'nun uyarısıyla Ramazan Bayramı'nda dört günlük sokağa çıkma yasağı kararının alınması bekleniyor.

Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınması bekleniyor. Turizm sezonu ve tatil bölgelerinde alınacak tedbirler de toplantıda görüşülecek.

SEYAHAT YASAĞININ KALKACAĞI TARİH

Seyahat yasağının 28 Mayıs itibariyle tamamen kaldırılabileceği ya da sadece birkaç ilde uygulanabileceği yönünde görüşler mevcut. Başkan Erdoğan ve kabinesi seyahat yasakları hakkında da bir görüşme gerçekleştirecek.