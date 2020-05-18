Binlerce öğrencinin merakla beklediği sınavlardan biri olan AUZEF ile ilgili birçok arama yapılıyor. Öğrenciler merak içerisinde sınav tarihini bekliyor. Peki, AUZEF Vize sınavları ne zaman yapılacak?
Üniversitelerin akademik takvimleri belli oldu. AUZEF vize sınav tarihi merak edilen konular arasında yer aldı.
AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF vize sınavları internet üzerinden yapılacak. Sınavlar 1 Haziran 'da başlayacak. Sınavlarla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), Yüksek Öğretim Kurulu'nun yeni tip corona virüsü salgını (COVID-19) nedeniyle aldığı kararlar doğrultusunda, 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınavını, internet üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır.
Üniversite yönetimimiz, bu kararı siz değerli öğrencilerimizin hayatlarını riske atmamak ve sınavlarınızı evlerinizde kalarak yapmanız suretiyle, toplum sağlığına katkıda bulunabilmek adına almıştır.
Bahar Yarıyılı Ara Sınavları için sistemimiz, 1 Haziran 2020 – 14 Haziran 2020 tarihleri arasında erişiminize açık olacaktır.
Çevrimiçi (online) olarak yapılacak Bahar Yarıyılı Ara Sınavında sizlere her dersten 20 adet soru yönlendirilecek ve 30 dakika süre verilecektir. Bu süre içerisinde ilgili derse ait sınavınızı tamamlamanız gerekecektir. Sınavın başarı notuna katkısı %25 olarak hesaplanacaktır.
Detaylı açıklamalar ve sınav otomasyonu ile ilgili kullanım kılavuzu AUZEF Web sitesinden sizlerle paylaşılacaktır. "
- 18.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
AUZEF Vize sınavları ne zaman yapılacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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