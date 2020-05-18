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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF Vize sınavları ne zaman yapılacak?

Binlerce öğrencinin merakla beklediği sınavlardan biri olan ile ilgili birçok arama yapılıyor. Öğrenciler merak içerisinde sınav tarihini bekliyor. Peki, AUZEF sınavları ne zaman yapılacak?

Üniversitelerin akademik takvimleri belli oldu. sınav tarihi merak edilen konular arasında yer aldı.

AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

AUZEF vize sınavları üzerinden yapılacak. Sınavlar 1 Haziran 'da başlayacak. Sınavlarla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

" Açık ve Fakültesi (AUZEF), Yüksek Öğretim Kurulu'nun yeni tip corona virüsü salgını (COVID-19) nedeniyle aldığı kararlar doğrultusunda, 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınavını, internet üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır.

Üniversite yönetimimiz, bu kararı siz değerli öğrencilerimizin hayatlarını riske atmamak ve sınavlarınızı evlerinizde kalarak yapmanız suretiyle, toplum sağlığına katkıda bulunabilmek adına almıştır.

Bahar Yarıyılı Ara Sınavları için sistemimiz, 1 Haziran 2020 – 14 Haziran 2020 tarihleri arasında erişiminize açık olacaktır.

Çevrimiçi (online) olarak yapılacak Bahar Yarıyılı Ara Sınavında sizlere her dersten 20 adet soru yönlendirilecek ve 30 dakika süre verilecektir. Bu süre içerisinde ilgili derse ait sınavınızı tamamlamanız gerekecektir. Sınavın başarı notuna katkısı %25 olarak hesaplanacaktır.

Detaylı açıklamalar ve sınav otomasyonu ile ilgili kullanım kılavuzu AUZEF Web sitesinden sizlerle paylaşılacaktır. "

  1. 18.05.2020
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