65 yaş üstü ve 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilecek? Bayramda sokağa çıkma izni var mı?

Kabine toplantısı ardından Başkan Erdoğan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni kararlarını açıkladı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Başkan Erdoğan: Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Başkan Erdoğan: Bu hafta çarşamba (20 Mayıs) ve cuma (22 Mayıs) günleri gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması yine devam edecek.