THY 19 Mayıs için tarihi yolculuk hatıra bileti çıkardı! THY 19 Mayıs hatıra bileti nedir? 19 Mayıs hatıra bileti nasıl ve nereden alınır? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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için çıkardı! THY 19 Mayıs hatıra bileti nedir? 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır?

THY 19 Mayıs için tarihi yolculuk hatıra bileti çıkardı! THY 19 Mayıs hatıra bileti nedir? 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılına özel olarak Ankara'ya TK1920 sefer sayılı uçuş düzenleyen (), Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir aktivite daha gerçekleştiriyor. THY, Milli Mücadele'nin başlangıç tarihi olarak kabul edilen 'ün için yola çıktığı bu tarihe özel, kişilerin adına basıyor. THY, 19 Mayıs'ta Samsun'a TK1919 sefer sayılı bir uçuş düzenleyecek. Vatandaşların evlerinden katılabileceği bu uçuşun tüm detayları haberimizde. İşte vatandaşların merak ettiği "THY 19 Mayıs uçuşu hatıra bileti nedir?" ve "THY 19 Mayıs için hatıra bileti nasıl alınır?" gibi soruların yanıtları...

Bu yıl corona virüsü salgını nedeniyle evlerden kutlanacak olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir uçuş gerçekleştirmeyi planlayan (), büyük bir sürprizi de açıkladı. 'nin önemli markalarından olan THY, Milli Mücadele'nin başlangıç tarihi kabul edilen 19 Mayıs'ta 'a TK1919 sayılı özel bir uçuş düzenleyecek. Firma aynı zamanda vatandaşlara da bu uçuşa evlerinden tanıklık etme imkanı sunuyor.

THY, 19 Mayıs'a özel hazırladığı "" adlı site üzerinden isteyen vatandaşların adına hazırlıyor ve bu biletleri sosyal medya hesaplarından paylaşma imkanı sunuyor. Şu ana kadar binlerce vatandaş, hatıra biletlere büyük ilgi gösterdi. Sayının git gide artması bekleniyor. Peki, THY'nin 19 Mayıs için düzenlediği tarihi yolculuğa hatıra bileti nasıl alınıyor?

THY 19 MAYIS HATIRA BİLETİ NASIL ALINIR?

Vatandaşlar, hatıra biletleri tarihiyolculuk.com sitesi üzerinden ad-soyad bilgilerini girerek oluşturabiliyor. Oluşturulan biletler için sosyal medyada paylaşmaya yarayan linkler çıkıyor.


THY'nin resmi sitesinden, 19 Mayıs'taki uçuşa ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

19 Mayıs'ta Gazi 'ün Milli Mücadele'yi başlattığı yere,
Samsun'a uçuyoruz.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, tüm vatandaşlarımızı bu özel uçuşa davet ediyoruz.
Siz de bu tarihi uçuşumuza katılarak hatıra biletinizi alın, dünyanın en yüksek katılımlı uçuşuna hep birlikte imza atalım!"

23 Nisan'nda gökyüzüne ay yıldız çizen 19 Mayı'ta da yeni bir etkinliğe hazırlanıyor. THY, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Samsun'a tarihi bir uçuş gerçekleştirecek.

Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Samsun'a tarihi bir uçuş gerçekleştirecek. 'dan Samsun'a gerçekleştirilecek TK-1919 sefer sayılı tarihi uçuşun kaptan pilotu Selin Sevimli, ikinci pilot ise Doğukan Demir olacak. Bu tarihi sefere evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler ise www.tarihiyolculuk.com adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletleri bugünden itibaren #TarihiYolculuk ve #TK1919 sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.

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  1. 17.05.2020
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