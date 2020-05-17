THY 19 Mayıs için tarihi yolculuk hatıra bileti çıkardı! THY 19 Mayıs hatıra bileti nedir? 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılına özel olarak Ankara'ya TK1920 sefer sayılı uçuş düzenleyen Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir aktivite daha gerçekleştiriyor. THY, Milli Mücadele'nin başlangıç tarihi olarak kabul edilen Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun için yola çıktığı bu tarihe özel, kişilerin adına hatıra bileti basıyor. THY, 19 Mayıs'ta Samsun'a TK1919 sefer sayılı bir uçuş düzenleyecek. Vatandaşların evlerinden katılabileceği bu uçuşun tüm detayları haberimizde. İşte vatandaşların merak ettiği "THY 19 Mayıs uçuşu hatıra bileti nedir?" ve "THY 19 Mayıs tarihi yolculuk için hatıra bileti nasıl alınır?" gibi soruların yanıtları...
Bu yıl corona virüsü salgını nedeniyle evlerden kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir uçuş gerçekleştirmeyi planlayan Türk Hava Yolları (THY), büyük bir sürprizi de açıkladı. Türkiye'nin önemli markalarından olan THY, Milli Mücadele'nin başlangıç tarihi kabul edilen 19 Mayıs'ta Samsun'a TK1919 sayılı özel bir uçuş düzenleyecek. Firma aynı zamanda vatandaşlara da bu uçuşa evlerinden tanıklık etme imkanı sunuyor.
THY, 19 Mayıs'a özel hazırladığı "tarihi yolculuk" adlı site üzerinden isteyen vatandaşların adına hatıra bileti hazırlıyor ve bu biletleri sosyal medya hesaplarından paylaşma imkanı sunuyor. Şu ana kadar binlerce vatandaş, hatıra biletlere büyük ilgi gösterdi. Sayının git gide artması bekleniyor. Peki, THY'nin 19 Mayıs için düzenlediği tarihi yolculuğa hatıra bileti nasıl alınıyor?
THY 19 MAYIS HATIRA BİLETİ NASIL ALINIR?
Vatandaşlar, hatıra biletleri tarihiyolculuk.com sitesi üzerinden ad-soyad bilgilerini girerek oluşturabiliyor. Oluşturulan biletler için sosyal medyada paylaşmaya yarayan linkler çıkıyor.
THY'nin resmi sitesinden, 19 Mayıs'taki uçuşa ilişkin yaptığı açıklama şöyle:
19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı yere,
Samsun'a uçuyoruz.
Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, tüm vatandaşlarımızı bu özel uçuşa davet ediyoruz.
Siz de bu tarihi uçuşumuza katılarak hatıra biletinizi alın, dünyanın en yüksek katılımlı uçuşuna hep birlikte imza atalım!"
23 Nisan'nda gökyüzüne ay yıldız çizen Türk Hava Yolları 19 Mayı'ta da yeni bir etkinliğe hazırlanıyor. THY, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Samsun'a tarihi bir uçuş gerçekleştirecek.
Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Samsun'a tarihi bir uçuş gerçekleştirecek. İstanbul'dan Samsun'a gerçekleştirilecek TK-1919 sefer sayılı tarihi uçuşun kaptan pilotu Selin Sevimli, ikinci pilot ise Doğukan Demir olacak. Bu tarihi sefere evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler ise www.tarihiyolculuk.com adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletleri bugünden itibaren #TarihiYolculuk ve #TK1919 sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.
- 17.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
THY 19 Mayıs için tarihi yolculuk hatıra bileti çıkardı! THY 19 Mayıs hatıra bileti nedir? 19 Mayıs hatıra bileti nasıl alınır? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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