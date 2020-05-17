Bu yıl corona virüsü salgını nedeniyle evlerden kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir uçuş gerçekleştirmeyi planlayan Türk Hava Yolları (THY), büyük bir sürprizi de açıkladı. Türkiye'nin önemli markalarından olan THY, Milli Mücadele'nin başlangıç tarihi kabul edilen 19 Mayıs'ta Samsun'a TK1919 sayılı özel bir uçuş düzenleyecek. Firma aynı zamanda vatandaşlara da bu uçuşa evlerinden tanıklık etme imkanı sunuyor.

THY, 19 Mayıs'a özel hazırladığı "tarihi yolculuk" adlı site üzerinden isteyen vatandaşların adına hatıra bileti hazırlıyor ve bu biletleri sosyal medya hesaplarından paylaşma imkanı sunuyor. Şu ana kadar binlerce vatandaş, hatıra biletlere büyük ilgi gösterdi. Sayının git gide artması bekleniyor. Peki, THY'nin 19 Mayıs için düzenlediği tarihi yolculuğa hatıra bileti nasıl alınıyor?

THY 19 MAYIS HATIRA BİLETİ NASIL ALINIR?

Vatandaşlar, hatıra biletleri tarihiyolculuk.com sitesi üzerinden ad-soyad bilgilerini girerek oluşturabiliyor. Oluşturulan biletler için sosyal medyada paylaşmaya yarayan linkler çıkıyor.





THY'nin resmi sitesinden, 19 Mayıs'taki uçuşa ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı yere,

Samsun'a uçuyoruz.

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, tüm vatandaşlarımızı bu özel uçuşa davet ediyoruz.

Siz de bu tarihi uçuşumuza katılarak hatıra biletinizi alın, dünyanın en yüksek katılımlı uçuşuna hep birlikte imza atalım!"

23 Nisan'nda gökyüzüne ay yıldız çizen Türk Hava Yolları 19 Mayı'ta da yeni bir etkinliğe hazırlanıyor. THY, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Samsun'a tarihi bir uçuş gerçekleştirecek.

Türk Hava Yolları, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel Samsun'a tarihi bir uçuş gerçekleştirecek. İstanbul'dan Samsun'a gerçekleştirilecek TK-1919 sefer sayılı tarihi uçuşun kaptan pilotu Selin Sevimli, ikinci pilot ise Doğukan Demir olacak. Bu tarihi sefere evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler ise www.tarihiyolculuk.com adresi üzerinden hatıra biletleri oluşturabilecek. Oluşturulan hatıra biletleri bugünden itibaren #TarihiYolculuk ve #TK1919 sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilecek.