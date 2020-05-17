Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar." dedi.

Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinde NTV canlı yayınında, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının turizme etkileri ve beklentilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Covid-19 salgınından dünya gibi Türkiye'nin de olumsuz etkilediğini belirten Ersoy, Türkiye'nin her krizden dersler çıkardığını dile getirdi.

Birçok ülkede düzelmeler yaşandığını vurgulayan Ersoy, şöyle konuştu:

"Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar. Haziran ortalarından sonra da dış turizmin belli ülkelerde başlayacağını düşünüyoruz. (Covid-19 süreci) Otelleri kapatmadık, hava ve kara trafikleri durdurulduğu için tesisler kendileri kapatmak zorunda kaldı. Genelgeler ve kriterler konusunda gerekli adımları attık. Güvenli algının tamamen sağlanması gerekiyor. Bunun için de detaylı bir sertifikasyon programı başlattık. Dünyada ilk oldu, AB de benzer bir çalışma yapma kararı aldı."

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"İç hat uçuşları, benim öngörüm, toplum disiplininde gevşeme olmazsa, veriler de aşağıya doğru gitmeye devam ederse mayıs sonu açılır diye inanıyorum. Yurt dışı uçuşları haziran içinde birçok noktada başlar diye aynı şekilde düşünüyorum. Asya trafiği sanki açılabilir gibi gözüküyor. Çin, Güney Kore gibi birçok ülkede düzelmeler hızlı şekilde var. Onlar sanki öncelikli açılacakmış gibi. Avrupa ülkelerinde çok ciddi düzelmeler var."

"Tur operatörlerinin tamamını sertifikasyon sisteminden bilgilendirdik"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye'ye yoğun yolcu tedariği yapan tur operatörlerinin tamamını sertifikasyon sisteminden bilgilendirdik. Muhtemelen hem iç turizmde hareket eden turizm trafiğinde hem yurt dışından gelen turist trafiğinde yolcular sertifikasyonlu tesislere öncelik verecektir." dedi.

Restorasyon çalışmasına 2017'de başlandığını ve göreve başladığında çalışmaları hızlandırdıklarını dile getiren Ersoy, sezonu geçirmemek için geçen yıl 19 Mayıs'ta kalenin birinci etabını hizmete aldıklarını, bu yıl da ikinci etabını 19 Mayıs'a yetiştirmeyi hedeflediklerini ancak corona virüsü nedeniyle çalışmalarında biraz gecikme olduğunu söyledi.

Haziran sonuna kadar restorasyon çalışmaları tamamlanarak kalenin hizmete gireceğini ifade eden Ersoy, kalenin A'dan Z'ye restore edildiğini bildirdi.

Geçen yıl sahne düzenlemesinin açıldığını, bu yıl da temmuz itibarıyla sahnenin hizmet vereceğini belirten Ersoy, "En büyük batıklar kalede. Cam müzelerinden, batıklardan çıkarılan eserlerin sergilendiği bütün alanlar tamamıyla elden geçti. Kalenin duvarları hatta surda yeni yerler de keşfedildi, bunları da restorasyondan geçirdik. Işıklandırılmasından hizmet alanlarına kadar hepsi elden geçti. İnşallah haziran sonu gibi restorasyonu tamamlamış olacağız, ziyaretçilere açacağız." diye konuştu.

Kalenin Bodrum'un simgesi olduğunu söyleyen Ersoy, burayı en kısa sürede tamamlamaya çalıştıklarını, covid-19 nedeniyle 2 aylık bir gecikmeyle hizmete açacaklarını bildirdi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsünden Türkiye'nin de olumsuz etkilendiğini dile getiren Ersoy, ancak her krizden bir şeyler örenildiğini, dersler çıkarıldığını söyledi.

Ersoy, 2016'da yaşanan sıkıntılardan sonra uzun zamandır konuşulup da dile getirilemeyen Türkiye Turizmi Tanıtımı ve Geliştirme Ajansını geçen yıl hizmete aldıklarını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk başta bu da tepkilerle karşılanmıştı bazı kesimler tarafından ama sektörün büyük bir kısmı da inanıyordu buna. 2019'a baktığınız zaman rekor sayıda turist ve rekor sayıda gelir elde etti Türkiye. 2020'de de çok ciddi büyüme hedefimiz vardı. 58 milyon, 40 milyar dolara yakın bir gelir hedefimiz vardı. İlk veriler, erken rezervasyonlar hedeflerimizin de üstünde gittiğini gösteriyordu. Burada uzun zamandır yapılmamış, tek elden yürütülen tanıtım faaliyetlerinin çok faydaları var. Yaptığımız tanıtımlar, profesyonel tanıtımlar, virüs krizinin çıkışında süreci hızlandıracak ve eski kazanımlarımıza dönmemizi hızlandıracak."

Virüsün dünya üzerinde en büyük etkilerinin taşımacılıkla olduğunu vurgulayan Ersoy, uluslararası hava trafiğinin durdurulmak zorunda kaldığını, ülkelerin sınır kapılarının kapatıldığını kaydetti.

Bunların açılmasının kontrollü şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğine işaret eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Önce kendi ülkenizdeki sıkıntıyı çözmeniz gerekiyor. Virüs yayılmasının engellenmesi, vaka sayısının mümkünse sıfıra indirilmesi gibi öncelikli yapmanız gereken konular var. Sonrasında da turist tedariği yapan ülkeleri gözlemlemeniz gerekiyor. Biz şu anda öyle yapıyoruz. Bize yoğun turist trafiği sağlayan ülkelerdeki virüsün gelişmesini izliyoruz. Bir çoğunda düzelmeler hızlı bir şekilde başladı. Özellikle Avrupa ülkelerinde. Şimdi ikinci aşamayı geçebiliriz, aşamalı bir şekilde onlarla olan trafiği başlatmamız gerekiyor. Yurt içindeki tedbirler noktasında Sağlık Bakanlığımızın aldığı önemli çalışmalar var. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da örnek gösterilen tedbirler alındı. Normalleşme süreçleri de her hafta, kabinede değerlendiriliyor, Bilim Kurulunun görüşleri alınarak hafta hafta açıklanıyor. Çünkü o gelişmeleri görerek, yavaş adımlarla normalleşme de başlaması gerekiyor."

TURİZMDE SERTİFİKASYON DÖNEMİ

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesinde ilgili bakanlıkların içinde bulunduğu bir birim oluşturularak sertifikasyon programı hazırlandığını anlatan Ersoy, sektörden de temsilciler aldıklarını belirtti.

Bilim Kurulundan da isimlerin olduğunu ifade eden Ersoy, şunları söyledi:

"Bütün değerlendirmeler sonucunda oluşturduğumuz kriterlere Bilim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra yayınlamaya başladık. Genelde uyulması gereken maddeleri içeriyor. Olmazsa olmazları içeriyor. Ama sertifikasyon gönüllülük esasına dayalı. Sertifikasyon, uluslararası denetim yetkisi olan kurumlar tarafından periyodik olarak düzenli denetiminizi içeriyor. Kriterler, dörtlü gruplar halinde belirlendi. Birinci grup, hava yolları ve hava limanları. İkinci grup, turizm taşımacılığı. Üçüncü grup, konaklama tesisleri, restoranlar. Dördüncü grup da ziyaretçiler. Bu bağlamda her biri için ayrı genelgeler, ayrı sertifikasyonlar içeriyor ama çatıda tek sertifikasyon sistemi var. Özünde bir sosyal mesafe kuralları, iki hem olmazsa olmaz hijyen kuralları hem de virüs sonrası geliştirilen hijyen kuralları, üç personelin düzenli ve periyodik eğitimi içeren bir sertifikasyon kriterlerinden oluşuyor."

Sertifikasyon sistemine ilişkin konaklama sektörüyle ilgili çok detaylı bir çalışma yaptıklarını dile getiren Ersoy, üst sertifikasyonu yapacak firmalarla görüşmelerin tamamlandığını ve onların da alternatifli olarak açıklanacaklarını bildirdi.

Akreditasyondan da kriterlerini tamamlayan firmaların sertifikasyon için başvuruları kabul etmeye başlayacaklarını belirten Ersoy, "Tahminimiz mayıs içinde konaklama tesisleri ve restoranlar protokollerini tamamlarlar ve haziran itibarıyla da yükümlülüklerini yerine getiren işletmeler sertifikalarını almaya başlar." dedi.

Sertifikalarını alanların çalışmaya başlayacak diye bir mecburiyeti olmadığını dile getiren Ersoy, sertifikasyon almanın gönüllülük esasına bağlı olduğunu ancak işletmelerin genelgeye uymak zorunda bulunduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem kendi internet sitelerinde hem Turizm Geliştirme Ajansı sitelerinde sertifika alan tesislerin lansmanını yapacaklarını anlatan Ersoy, "Ayrıca Türkiye'ye yoğun yolcu tedariği yapan tur operatörlerinin tamamını sertifikasyon sisteminden bilgilendirdik. Aktif olarak sitemizden takip etmelerini sağlayacağız. Muhtemelen hem iç turizmde hareket eden turizm trafiğinde hem yurt dışından gelen turist trafiğinde yolcular sertifikasyonlu tesislere öncelik verecektir." diye konuştu.

Şeffaf bir sertifikasyon sistemi geliştirdiklerini ve sertifika belgelerini otellerin görünür yerlerine astıklarını kaydeden Ersoy, belgenin üzerindeki kod ile denetim raporunun görülebildiğini, geçmişindeki tüm raporlara da ulaşılabildiğini belirtti.

Tesisle ilgili olumlu, olumsuz ne tür gelişmeler olmuşsa bu sertifikasyon sisteminde görülebildiğini aktaran Ersoy, misafirlerin büyük bölümünün bu sertifikasyonu görmek isteyeceğini bildirdi.

"ÖNCE MEKTUP GÖNDERİLDİ, SONRA TELEFON DİPLOMASİSİ BAŞLATILDI"

Yoğun yolcu gönderen ülkelere Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak mektup yazdıklarını hatırlatan Ersoy, bunu Dışişleri Bakanlığı iş birliğinde yürüttüklerini belirtti.

Geçen hafta mektupları ulaştırdıklarını dile getiren Ersoy, mektuplara Türkiye'deki sağlık kapasitesini anlatan, hastane, yoğum bakım yatak, ambulans helikopter ve uçak ambulans sayılarını gösteren detaylı bir dosya ile sertifikasyon kriterlerinin yazılı olduğu iki dosya koyduklarını söyledi.

Mektup sonrası telefon diplomasisini başlattıklarını anlatan Ersoy, "Onların ilave istekleri varsa onları hazırlayıp gönderiyoruz. Birkaç hafta içinde netleşir diye düşünüyoruz. Karşı taraf da tedbirli. Belli periyotlarda belli destinasyonlarda hava trafikleri de açılmaya başlandı. Gelişmeleri hep birlike izleyeceğiz. Türkiye çok hazırlıklı, gerek altyapısı olarak gerekse denetimli sertifikasyon sistemleri olarak. İnşallah biz de kapılarımızı hem kara trafiği hem hava trafiği olarak açacağız." diye konuştu.

HAVALİMANLARINA CORONA VİRÜSÜ TESTİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yoğun turist trafiği sağlayan havalimanlarına test merkezleri oluşturulacağını belirterek, "Kendi ülkesinde test yaptıranlar da rahatlıkla gelebilecek. Ama test yaptırmaya vakti olmamış, yaptıramamış olanlara da alanda test hizmetini Sağlık Bakanlığı verecek" dedi.

Türkiye'ye davet edilen misafirlerin nasıl testten geçirileceği yönündeki soru üzerine Ersoy, "Sağlık Bakanlığımız ile bir çalışma yapılarak, yoğun turist trafiği sağlayan havalimanlarına test merkezleri oluşturma kararı alındı. Kendi ülkesinde test yaptıran turistler var. Biz onlara da yasaklama koymuyoruz illaki bizim ülkemizde test yaptırmak zorunda değilsiniz." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının kriterleri kapsamında gerekli testlerin yapılacağını, 72 saat gibi bir kriter olacağını anlatan Ersoy, bunları Bilim Kurulu ile görüşüp, yakında karara bağlayacaklarını belirtti.

"Kendi ülkesinde test yaptıranlar da rahatlıkla gelebilecek. Ama test yaptırmaya vakti olmamış, yaptıramamış olanlara da alanda test hizmetini Sağlık Bakanlığı verecek. Bununla ilgili test merkezlerinin oluşturulmasıyla ilgili çalışmaları başlattı." diyen Ersoy, haziran başı itibarıyla yoğun turist getiren havalimanlarında bu test merkezlerinin açılmaya başlayacağını vurguladı.

Sadece turistlere değil, yurt dışından gelen tüm misafirler için bu testlerin uygulanacağını ifade eden Ersoy, pratik testler olduğunu, bir saati geçmediğini söyledi.

Laboratuvar yoğunluğuna göre bazen 3-4 saati de bulabileceğini dile getiren Ersoy, "Havalimanında beklemek zorunda değiliz. Testi yaptırırsınız, oteline gelene kadar sonuç çıkar zaten. Test kriterleriyle ilgili hızlı düzelmeler ve gelişmeler oluyor. Sonuçta tüm gelişmeler pozitif oluyor. Sağlık Bakanlığımız yeni kitler de açıklıyor. Yerli kitler üzerine de çalışılıyor, Sanayi Bakanımız da açıkladı. Test merkezlerimize yansıtacağız. Test merkezi işi bu hafta tamamen netleştirmiş, çözümlenmiş olur." dedi.

Ersoy, konaklama tesislerini kapatma kararları olmadığını ancak hava ve yolcu trafiği kapatıldığı için işletme sahiplerinin tesisleri kapatmak zorunda kaldığını dile getirdi.

"GELİR GURUBU YÜKSEK TURİSTİN DE BÖLGEYE GELMESİNİ SALAYACAĞIZ"

"Ege Turizm Merkezi Çeşme etabı", "Ege Turizm Merkezi Didim etabı" diye iki proje hazırladıklarına değinen Ersoy, dün Çeşme'de projenin detaylarını tartıştıklarını bildirdi.

Dünyanın örnek göstereceği bir proje olacağını ifade eden Ersoy, tüm konseptler üzerine çalıştıklarını, hem Büyükşehir Belediyesi hem de Çeşme Belediyesinin içinde olduğu bir komisyon oluşturduklarını belirtti.

Bazı oda ve üniversitelerin de içinde olduğu komisyon oluşturduklarını hatırlatan Ersoy, komisyonun ilk geniş katılımlı toplantısını dün yaptığını, bundan sonra düzenli yapacaklarını söyledi.

Komisyonun kriterleri tartışıp, önce konsepte sonra mimari grup veya konsorsiyum oluşturularak, üzerinde mutabık kalınan konseptleri araziye yerleştireceğini bildiren Ersoy, "Büyük çoğunluk mutabık kaldıktan sonra bunlar plana dökülecek. Sonra tahsis ve yatırım aşamasına geçilecek. Böyle bir yol haritası belirledik." dedi.

Akdeniz bölgesinin toplam turist kapasitesinin yüzde 40'ını aldığına işaret eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Marmara bölgesi de yüzde 40'lık kısmını alıyor. Ege bölgesi yüzde 10'luk, diğer bölgelerimiz de diğer kalan yüzde 10'luk kısmını alıyor. Aslında Ege Bölgesi hak ettiği yerin çok altında, çok daha yüksek kapasite alıyor olması gerekiyor. Sorun nedir? Sezonun kısalığı. Çeşme bölgesi 60, 90 günlük sezona sığdırılmış durumda. Ağırlıklı olarak tek tip yani sadece yerli turiste hitap eden turizm anlayışı oluşturulmuş aslında, o da villa turizmi ağırlıklı olarak. Normal turizm ekonomisinden farklı bir yapı gelişmiş. O bağlamda biz alanı geliştirirken turizm merkezi etabını, özellikle sürdürülebilir turizmin esası olan 12 aylık turizm aktivitelerinin neler olması gerektiğinin üzerine çalıştık. Gelir gurubu yüksek turistin de bölgeye gelmesini sağlayacağız."

Ersoy, yatay mimarinin esas alındığı, yoğunluğun düşük planladığı, doğa ve çevrenin ön planda tutulduğu, her türlü çevresel sertifikasyonun içinde olduğu, özellikle kıyı alanlarının genel kullanım alanına açık planlanan bir proje olduğunu bildirdi.

Proje bittiğinde dünyanın sayılı projeleri olarak Türkiye'ye kazandırılacağını belirten Ersoy, bundan sonraki turizm yatırımlarında örnek alınacağını, çok ciddi istihdam yaratacağını belirtti.

İş gücü ve ekonomi, Türkiye'nin kişi başı gecelik turizm gelirlerinin çok yukarıya taşınması açısından çok faydalı bir proje olduğuna dikkati çeken Ersoy, Didim projesinin arazinin yüzde 97'sinin kamu arazisi olduğuna değindi.

"TEMMUZU, AĞUSTOSU KRUVAZİYER OPERASYONLARI BULUR GİBİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye'ye 4 veya 5 büyük kruvaziyer operatörü var. Bunlar gemi işinin yüzde 80, 90'lık kısmını Akdeniz çanağında gerçekleştiriyorlar. Virüsün etkileri geçip, ortam netleşene kadar operasyonlarını durdurdular. Aylık olarak da öteliyorlar. Ne zaman başlar? Temmuzu, ağustosu kruvaziyer operasyonları bulur gibi düşünüyoruz." dedi.

Ersoy, İstanbul'un yeni havalimanından sonra hava trafiği açısından dünyanın sayılı hatlarından birisi olduğunu, aynı şekilde de kruvaziyer gemileri için de varış, hareket ve başlangıç noktası olarak önemli bir hat merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Kruvaziyer turizminin önemli olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Türkiye'ye 4 veya 5 büyük kruvaziyer operatörü var. Bunlar gemi işinin yüzde 80, 90'lık kısmını Akdeniz çanağında gerçekleştiriyorlar. Virüsün etkileri geçip, ortam netleşene kadar operasyonlarını durdurdular. Aylık olarak da öteliyorlar. Ne zaman başlar? Temmuzu, ağustosu kruvaziyer operasyonları bulur gibi düşünüyoruz. Onlarla düzenli olarak görüşüyoruz ve onlar da bir an önce durumun düzelmesiyle operasyonları başlatmak istiyorlar." diye konuştu.

Kruveziyer yanaşmalarında öngörülerinin 2020'den itibaren her sene misliyle artacağı yönünde olduğunu belirten Ersoy, 2022 itibarıyla da yeni bir kruvaziyer limanına ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

Galataport'un 2021'den itibaren ihtiyacı karşılayamayacak duruma geleceğini anlatan Ersoy, 2022'ye kadar da yeni bir port açmalarının gerekebileceğini dile getirdi.

"BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU PROJESİ"

Beyoğlu Kültür Yolu Projesi'nin Galataport'la birlikte başlayan bir proje olduğuna işaret eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Bizim sahilde bir Galataport Projesi var. Bu proje dünyada örnek gösterilen liman operatör-operasyon merkezlerinden biri. Burası sadece turiste hitap etmiyor, yerel halka da hitap ediyor. İstanbul'un yeni cazibe noktalarından biri haline geliyor. Biz Atatürk Kültür Merkezi inşaatına başladık. Bu da Taksim'in bitiş noktasında başka bir cazibe merkezi. Galataport'tan başlayarak Atatürk Kültür Merkezine giden bir Kültür Yolu planladık. Kültür Yolu'nun içinde de mülkiyeti kurumlarımıza ve Bakanlığımıza ait binalarla ilgili kültürel aktiveteler içeren bir plan hazırladık."

Bu program dahilinde geçen sene hızlandırdıkları Atlas Pasajı binası olduğunu, onu da eylül ayında hizmete açacaklarını aktaran Ersoy, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye ilk sinema müzesini İstanbul Sinema Müzesi olarak orada hayata geçireceğiz. Atlas Sinemasını da A'den Z'ye restore ediyoruz. Orada 470 kişilik çok modern ve güzel bir salon yapıyoruz. Binamız çok tarihi bir bina. Eylül ayı itibarıyla artık düzenli olarak Türk filmlerinin galalarını Atlas Pasajı'nda gerçekleştireceğiz. Beyoğlu'na kırmızı halı açacağız. İçerisinde çok amaçlı salonlarımız var. Oradan çıktığınız zaman sizi Galata Kulesine bağlıyoruz. Galata Kulesi'nin içinde bir kafeterya bir restoran, mutfak, ilave ofisler olan bir yerdi. Biz oranın açıkcası işlevini değiştiriyoruz. Orayı yiyecek, içecek ünitesi olmaktan çıkarıyoruz. Burayı çok güzel bir müze haline getiriyoruz. Galata Kulesinden baktığınız zaman Türkiye'nin kültürel değerlerini görüyorsunuz. O gördüğünüz kültürel değerleri de içinde kapsayan bir müze halinde tepeden gözlemleyeceksiniz, aşağıya doğru inerken de bütün bu kültürel değerlerimiz ve yapılarımızla ilgili çok güzel bir sunumla karşılaşacaksınız. Burası artık bir cazibe noktası olmakla birlikte İstanbul'un çok değerli cazibe noktalarına da yönlendirme merkezi olacak."

"KIYILARDA VE ARAZİLERDE SIKI BİR TAKİP BAŞLATTIM"

Yaptıkları bu çalışmaların sadece vakıflarla ilgili olmadığını vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:

"Göreve gelir gelmez özellikle kendi Bakanlığıma ait kıyılarda ve arazilerde sıkı bir takip başlattım. Bir şekilde gecekonduvari işgal edilmiş sahaların boşaltılması ve verilenin çok altında bedellerle kullanılan arazilerin Bakanlığa geri kazandırılması ile ilgili çalışmalar yaptım. Aslında kökeninde işgal edilmiş devletin malının tekrar devlete geri kazandırılması ile ilgili bir operasyon. Tüm Türkiye genelinde biz sıkı sıkıya bu takibi yapıyoruz. İşgal edilmiş yerlerin boşaltılıp, gerekirse arazilerin tekrar devlete kazandırılması, sonra da halkın kullanımına açılmasıyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma başlattık. Bu çalışmayı da bundan sonra bir çok şekilde duyacaksınız. Ama maalesef bazen engellemek ve bizim hızımızı kesmek için sosyal medyada farklı algı operasyonları yapılıyor. Ama sonuçta herkes ne yapmaya çalıştığımızı anlıyor."

"NE ZAMAN DENİZE GİRMEYE BAŞLAYACAĞIZ?"

"Biz bakanlık olarak bununla ilgili tek başımıza bir karar alamayız. Kabinede karar alınıyor. Kabinede karar alınırken Bilim Kurulunun görüşleri de alınıyor. Ama belli kriterler var. Olmazsa olmaz hijyen kurallarımız, sosyal mesafeyle ilgili kurallarımız var. Vaka sayılarındaki düzelmeler ki çok güzel bir şekilde bu düzelmeler gerçekleşiyor. Mayıs sonu haziran başı gibi normalleşmenin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğine inancım tam. Hafta hafta bunu göreceğiz."