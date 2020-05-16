Balon balığı zehirli mi? Balon balığı öldürür mü?
Antalya'da balon balığı yedikten sonra zehirlenen ve hastaneye kaldırılan 3 kişinin haberinin yayılmasının ardından vatandaşlar, bu balık türünü araştırmaya başladı. Anavatanı Kızıldeniz olan ve son dönemlerde özellikle Doğu Akdeniz'de de görülen balon balığını tehlikeli kılan birçok unsur var. Eti zehirli olan balon balıkları öldürüyor mu? İşte merak edilen tüm detaylar...
Antalya'da 3 kişi yedikleri balon balığından zehirlendiler. Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki bir pasajda esnaf olan Hükümdar Akbay (52), Ali Akgül (51) ve Nedim Derbek (46) bir seyyar satıcıdan aldıkları balon balıklarını pişirip yedikten sonra fenaşalarak hastaneye kaldırıldılar. Balıktan zehirlendikleri ortaya çıkan bu isimlerden Nedim Derbek henüz hayati tehlikeyi atlamadı.
Bu olay geçmiş yaşanan benzer vakaları da akıllara getirirken, "Balon balıkları zehirli mi?", "Balon balığı öldürür mü?" gibi soruların sorulmasına neden oluyor. İşte Akdeniz'e sonradan gelip, diğer türler için tehdit oluşturan balon balıklarıyla ilgili bilgiler...
BALON BALIĞI ZEHİRLİ Mİ? BALON BALIĞI ÖLDÜRÜR MÜ?
Anavatanının Kızıldeniz olduğu bilinenen bu balıklar, kendini tehlikede gördüğü an şişer ve bu yüzden adı balon balığı (Lagocephalus Sceleratus) olarak anılır. Balon balığı Türkiye'de yabancı tür olarak tanımlanıyor. Balon balığının büyük bir karaciğeri vardır. Bu pişirildiği ve yendiği anda öldürür. Bu balıkların özellikle havyarı ve karaciğeri en tehlikeli yerleridir. Balon balığı yendiği zaman en belirgin etkisi ayakta felç oluşumudur. 2000'li yılların başlarında Akdeniz'de görülmeye başlanan bu balıkların, 5 türü bulunuyor. Akdeniz'de balon balığını yiyen predatör tür bulunmaması nedeniyle, bu tür oldukça tehlikeli bir hale geldi. Kuvvetli çenesi bulunan balon balıkları, oltaların iğnelerini kırabildiği için tutulması da oldukça zor. Öte yandan eti zehirli olan bu balık, küçük ölçekli balıkçıları da ekonomik anlamda zarara uğratıyor.
- 16.05.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Balon balığı zehirli mi? Balon balığı öldürür mü? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.