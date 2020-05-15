Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 15 Mayıs'ta bakkal ve marketler kaça kadar açık? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Genel 15 Mayıs'ta bakkal ve marketler kaça kadar açık?

ne zaman başlıyor? 'ta bakkal ve marketler kaça kadar açık?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 15 Mayıs'ta bakkal ve marketler kaça kadar açık?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Vatandaşlar sokağa çıkma yasaklarının detayları hakkında araştırma yapıyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman başlıyor? Bakkal ve marketler kaçta açılıyor? Kaçta kapanıyor?

Başkan dün yaptığı açıklamalarda, 'ın sokağa çıkma yasaklarına dahil edildiğini açıklamıştı. da sokağa çıkma yasakları genelgesini yayınladı.

SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile sokağa çıkma yasakları hakkında tüm detaylar paylaşıldı. Buna göre sokağa çıkma yasakları 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

MARKET VE BAKKALLAR KAÇTA AÇILACAK? KAÇTA KAPANACAK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla, , bakkal, manav ve kasaplar sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Cuma günü saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA SUCULAR AÇIK MI?

Yayınlanan genelgeye göre içme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler sokağa çıkma yasağında açık olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

Bu hafta uygulanacak olan iller şu şekilde olacak;

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde, 15 Mayıs Cuma günü saat 24.00 ile 19 Mayıs Salı günü saat 24.00'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Aydın, Denizli, Şanlıurfa, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

YAŞLILAR NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?

17 Mayıs 2020 Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler.

  1. 15.05.2020
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