Hava sıcaklıkları kaç derece olacak? İşte bugünkü ve yarınki (16 Mayıs) hava durumu!

Yazın yaklaşmasıyla hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede artış meydana geldi. Yurdun genelinde sıcaklıklar artsa da bazı illerde sis ve pus hadiseleri de yaşanıyor. Peki, bugün ve yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre Türkiye genelinde bir süre yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı kaydediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 32

İstanbul: Az bulutlu ve açık 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 35

Samsun: Az bulutlu ve açık 26

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30





Yarınki hava durumu ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Sıcak 37

Adana: Sıcak 36

Antalya: Sıcak 37

Samsun: Az bulutlu ve açık 29

Trabzon: Az bulutlu ve açık 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık 23

Diyarbakır: Güneşli 31