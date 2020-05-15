Hava sıcaklıkları kaç derece olacak? İşte bugünkü ve yarınki (16 Mayıs) hava durumu!
Yaz aylarına yaklaşılmasıyla birlikte havalar da git gide ısınıyor. Ancak hem ülkemizde hem de tüm dünyada can almaya devam eden tehlikeli corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle uzmanlar, vatandaşları mümkün olduğu kadar sokağa çıkmamaları ve evde kalmaları yönünde uyarıyor. En çok merak edilen konulardan biri de bugün ve yarın havanın nasıl olacağı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yurt genelinde bugünkü ve yarınki hava durumu...
Yazın yaklaşmasıyla hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede artış meydana geldi. Yurdun genelinde sıcaklıklar artsa da bazı illerde sis ve pus hadiseleri de yaşanıyor. Peki, bugün ve yarın hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre Türkiye genelinde bir süre yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis pus hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı kaydediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 32
İstanbul: Az bulutlu ve açık 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Adana: Az bulutlu ve açık 38
Antalya: Az bulutlu ve açık 35
Samsun: Az bulutlu ve açık 26
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 24
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 30
Yarınki hava durumu ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 32
İzmir: Sıcak 37
Adana: Sıcak 36
Antalya: Sıcak 37
Samsun: Az bulutlu ve açık 29
Trabzon: Az bulutlu ve açık 29
Erzurum: Az bulutlu ve açık 23
Diyarbakır: Güneşli 31
- 15.05.2020
- Güncelleme: 15.05.2020 10:47
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hava sıcaklıkları kaç derece olacak? İşte bugünkü ve yarınki (16 Mayıs) hava durumu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.