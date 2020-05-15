Hava sıcaklıkları kaç derece olacak? İşte bugünkü ve yarınki (16 Mayıs) hava durumu!  - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
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Hava sıcaklıkları kaç derece olacak? İşte bugünkü ve yarınki (16 Mayıs) !

Hava sıcaklıkları kaç derece olacak? İşte bugünkü ve yarınki (16 Mayıs) hava durumu!

Yaz aylarına yaklaşılmasıyla birlikte havalar da git gide ısınıyor. Ancak hem ülkemizde hem de tüm dünyada can almaya devam eden tehlikeli corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle uzmanlar, vatandaşları mümkün olduğu kadar sokağa çıkmamaları ve evde kalmaları yönünde uyarıyor. En çok merak edilen konulardan biri de bugün ve yarın havanın nasıl olacağı? İşte 'nün verilerine göre yurt genelinde bugünkü ve yarınki ...

Yazın yaklaşmasıyla hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede artış meydana geldi. Yurdun genelinde sıcaklıklar artsa da bazı illerde sis ve pus hadiseleri de yaşanıyor. Peki, bugün ve yarın hava nasıl olacak?

'nün paylaştığı verilere göre Türkiye genelinde bir süre yağış beklenmiyor. ile 'nun kuzeydoğusunun parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer sis pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı kaydediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

: Az bulutlu ve açık 32
: Az bulutlu ve açık 28
: Az bulutlu ve açık 37
: Az bulutlu ve açık 38
: Az bulutlu ve açık 35
: Az bulutlu ve açık 26
: Parçalı ve az bulutlu 24
: Parçalı ve az bulutlu 23
: Az bulutlu ve açık 30


Yarınki hava durumu ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 32
İzmir: Sıcak 37
Adana: Sıcak 36
Antalya: Sıcak 37
Samsun: Az bulutlu ve açık 29
Trabzon: Az bulutlu ve açık 29
Erzurum: Az bulutlu ve açık 23
Diyarbakır: Güneşli 31

  1. 15.05.2020
  2. Güncelleme: 15.05.2020 10:47
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