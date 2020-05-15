Bundesliga yeniden başlıyor! Hoffenheim-Herta Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
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yeniden başlıyor! -Herta maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga yeniden başlıyor! Hoffenheim-Herta Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını sebebiyle Avrupa'da tüm ligler ertelenmişti. İlk olarak perdeyi açıyor. Corona virüsü önlemleri alınarak seyircisiz oynanacak olan -Herta maçı merak konusu oldu. Peki, Hoffenheim- ne zaman? saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen tekrar başlıyor. Heyecanın doruklara ulaşacağı Bundesliga'nın 26. haftası kritik bir maça sahne olacak. 35 puanla 9. sırada bulunan , 28 puanla 13. basamakta bulunan Hertha 'i ağırlayacak. Hoffenheim 6 maçtır kazanamıyor. Hoffenheim, 'i yenerek kötü gidişata dur demek istiyor.

HOFFENHEİM SON 5 MAÇIN DÖRDÜNÜ KAZANDI

Hoffenheim, Bundesliga'da Hertha Berlin'i konuk ettiği son beş maçın dördünü kazandı. Daha önceki dört karşılaşmanın sadece birinden galip ayrılmıştı.

HOFFENHEİM - HERTHA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

16 Mayıs Cumartesi günü Rhein Neckar Arena'da oynanacak mücadele TSİ 16.30'da başlayacak. KArşılaşmayı canlı yayınlayan herhangi bir kanalan mevcut değildi.

SEYİRCİSİZ MAÇLAR BAŞLIYOR

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Bundesliga'da önlemler alınarak maçlar seyircisiz oynatılacak.

Her maçtan 1 gün önce corona virüsü testi yapılacak,

Toplu fotoğraf çekimi, tebrik ve el sıkışma olmayacak,

Yedek kulübesinde bekleyen oyuncular sosyal mesafe kuralına uyacak,

5 oyuncu değişikliğine gidilebilecek.

Stadyumlarda en fazla 300 kişi bulunabilecek.

  1. 15.05.2020
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