Bundesliga yeniden başlıyor! Hoffenheim-Herta Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Bundesliga tekrar başlıyor. Heyecanın doruklara ulaşacağı Bundesliga'nın 26. haftası kritik bir maça sahne olacak. 35 puanla 9. sırada bulunan Hoffenheim, 28 puanla 13. basamakta bulunan Hertha Berlin'i ağırlayacak. Hoffenheim 6 maçtır kazanamıyor. Hoffenheim, Herta Berlin'i yenerek kötü gidişata dur demek istiyor.

HOFFENHEİM SON 5 MAÇIN DÖRDÜNÜ KAZANDI

Hoffenheim, Bundesliga'da Hertha Berlin'i konuk ettiği son beş maçın dördünü kazandı. Daha önceki dört karşılaşmanın sadece birinden galip ayrılmıştı.

HOFFENHEİM - HERTHA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

16 Mayıs Cumartesi günü Rhein Neckar Arena'da oynanacak mücadele TSİ 16.30'da başlayacak. KArşılaşmayı canlı yayınlayan herhangi bir kanalan mevcut değildi.

SEYİRCİSİZ MAÇLAR BAŞLIYOR

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Bundesliga'da önlemler alınarak maçlar seyircisiz oynatılacak.

Her maçtan 1 gün önce corona virüsü testi yapılacak,

Toplu fotoğraf çekimi, tebrik ve el sıkışma olmayacak,

Yedek kulübesinde bekleyen oyuncular sosyal mesafe kuralına uyacak,

5 oyuncu değişikliğine gidilebilecek.

Stadyumlarda en fazla 300 kişi bulunabilecek.